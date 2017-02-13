За неделю огнеборцы в Рязанской области ликвидировали 24 пожара

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, с 6 по 12 февраля в регионе произошло 24 пожара. В них было уничтожено и повреждено 21 строение и 7 единиц техники. Огнеборцы спасли 3 человек.

6 февраля в пожаре, который произошел в жилом доме на улице Кутырская в селе Бежтвино Рязанского района, погиб мужчина 1980 года рождения.

Еще один человек погиб в пожаре, который произошел 8 февраля в жилом доме на улице Весенняя в поселке Рязанские сады Старожиловского района. Здесь погиб хозяин квартиры 1956 года рождения. Трех человек огнеборцам удалось спасти.

12 февраля во время пожара в жилом доме на улице Молодежная в селе Чернава Милославского района женщина 1957 года рождения получила ожоги 1-2 степени, мужчина 1960 года рождения получил ожоги 1 степени. Пострадавшие от госпитализации отказались.