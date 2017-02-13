Во Всероссийской гонке «Лыжня России – 2017» приняли участие около 20 тысяч жителей Рязанской области

Эта гонка особенная. Вместе с мастерами спорта России на дистанцию отправились те, кто впервые встал на лыжи. Рядом с детворой соревновались ветераны. На старт рязанцы вышли школьными классами, производственными цехами, армейскими подразделениями.

За час до старта мастер-класс для новичков провел тренер СДЮСШОР «Олимпиец», мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Анатолий Бирюков.

В VIP-забеге на дистанции 2017 метров, где бежали чиновники и депутаты, победил депутат Рязанской городской думы Игорь Яшин, по совместительству являющийся еще и членом президиума федерации лыжных гонок Рязанской области. На дистанции 5 километров самым быстрым оказался воспитанник СДЮСШОР «Олимпиец» Алексей Адров, кстати, недавно ставший первым в Рязани кандидатом в мастера спорта по биатлону. Его время на финише – 12 минут, 11,6 секунды. У девушек на «пятерке» всех обошла лидер сезона Полина Садовникова из СДЮСШОР «Вымпел». Ее время 13 минут 30,9 секунды.

«Десятку» у мужчин выиграл участковый уполномоченный УМВД России по Рязанской области капитан полиции Сергей Андреев. Мастер спорта буквально пулей пролетел по дистанции, показав время 22 минуты 5 секунд. Перед финишем Сергей сбавил скорость и спокойно завершил дистанцию в флагом спортобщества «Динамо» в руках.

Победительница на «десятке» у женщин – Людмила Цыпулина (время – 25 минут 12,6 секунды) показывает стабильно высокие результаты на протяжении уже двух десятков лет и в «Лыжне России» участвует с самых первых соревнований. Многие невольно завидуют ее спортивному долголетию. Кататься на лыжах можно до глубокой старости, а вот удерживать долгие годы лидерские позиции в регионе дано избранным. Людмила как раз из таких настойчивых и преданных лыжному спорту людей.

Успешно завершили дистанцию на «Лыжне России» и двое корреспондентов газеты «Рязанские ведомости» – Людмила Иванова и Елена Серебрякова.

В целом по области «Лыжня России – 2017» прошла в 20 муниципальных образованиях: г. Сасово, г. Скопине, г. Касимове, Ермишинском, Захаровском, Кадомском, Касимовском, Клепиковском, Кораблинском, Милославском, Александро-Невском, Пителинском, Ряжском, Путятинском, Сапожковском, Сараевском, Чучковском, Шацком и Шиловском муниципальных районах.

От имени губернатора Олега Ковалева участников и гостей мероприятия приветствовала заместитель председателя правительства региона Елена Буняшина. Она отметила, что соревнования «Лыжня России» являются одними из самых масштабных в стране, привлекая с каждым годом все большее внимание. На старт вышли жители 74 регионов страны. Только в Рязанской области «Лыжню России» поддержали более 20 тысяч профессионалов и любителей лыжного спорта.

Фото Александра Королева и Владимира Проказникова