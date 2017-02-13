В Рязанской области система электронной очереди для организации детского отдыха оказалась эффективной

Как информирует сайт регионального отделения партии «Единая Россия», более четырех тысяч заявлений на предоставление путевки в оздоровительный лагерь или санаторий для отдыха детей работающих жителей Рязанской области зарегистрировано в электронной очереди на порталах предоставления государственных и муниципальных услуг.

По сравнению с показателями 2016 года, когда заявления принимались от граждан лично, количество желающих направить детей на отдых за счет бюджетных средств увеличилось. По словам министра социальной защиты населения Рязанской области Дениса Бокова, система подачи заявлений в электронном виде работает весьма эффективно. За прошедший месяц в ведомство поступила только одна жалоба, по которой оперативно были даны разъяснения.

«Новая система электронной очереди более прозрачна и доступна для работающих рязанцев, – подчеркнул Денис Боков. – До сих пор не все знают, что детей можно отправить на отдых в оздоровительный лагерь или санаторий бесплатно. До 2017 года прием заявлений осуществлялся в отделах соцзащиты и МФЦ, теперь это можно сделать через Интернет. В последующем только нужно предоставить документы для подтверждения намерения воспользоваться правом на организацию детского отдыха, при этом часть из них запрашивается в рамках межведомственного взаимодействия. В дальнейшем система будет совершенствоваться».

Как разъяснил министр, для подачи заявления в электронном виде одному из родителей или законному представителю ребенка необходимо зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для работающих граждан имеется возможность подачи заявления как на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Рязанской области (www.rpgu.ryazan.ru), так и на Едином портале предоставления государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). Получить дополнительную информацию можно по телефону 513-600.