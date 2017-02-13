В Рязанской области система электронной очереди для организации детского отдыха оказалась эффективной

Областная общественно-политическая газета
20:51 МСК
Понедельник
13 февраля 2017 года
№25 (5312)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Юные рязанцы – любители географии смогут побороться за путевки в «Артек»В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие более 400 старшеклассников из Рязанской области В Рязанской области проведены традиционные лыжные соревнования «Гонка поколений» памяти спортсменов и тренеров Житель Рязани украл 16 люков с водопроводных колодцев В Рязани на пяти площадках прошли ярмарки выходного дня Жители Рязанской области могут почувствовать себя хозяевами купеческого особняка Спортсмены Рязанской области завоевали 15 медалей чемпионата Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» по самбо В Рязани пройдет бал, посвященный девяти музам В домах более чем по 30 улицам Рязани из-за аварии на трубопроводе отключили холодную воду За неделю в Рязанской области появились на свет 225 малышей Жителю Рязани за нарушение миграционного законодательства грозит штраф до 500 тысяч рублей В Рязани стартовала благотворительная акция «Участвуйте!» Завершены ремонтные работы на трубопроводе холодного водоснабжения в Рязани В Рязани стартовала Всероссийская социальная акция «Сложности перехода» По ряду улиц Рязани три дня будут отключать электроэнергию В рязанском поселке горела квартира в жилом доме Рязанские ледовые скульпторы получили два приза на фестивале в ЛатвииВ Академии ФСИН России г. Рязани стартовали комплексные учения «Итог» с курсантами выпускных курсовВ рязанском кафе можно увидеть «Сны наяву»Рязанских педагогов приглашают к участию в конкурсеВыставка художников-любителей из Санкт-Петербурга работает в рязанской галерее «Люди» В Рязанской области прошел региональный этап Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»На чемпионате и первенстве Рязанской области по плаванию определились сильнейшиеНа лучших спортивных площадках Рязанской области стартовал региональный чемпионат по мини-футболу В Рязани определили лучший школьный музей
Главная страница / Новости Рязани и области
13.02.2017, 11:17
Просмотров: 142
Общество
Версия для печати

В Рязанской области система электронной очереди для организации детского отдыха оказалась эффективной

Как информирует сайт регионального отделения партии «Единая Россия», более четырех тысяч заявлений на предоставление путевки в оздоровительный лагерь или санаторий для отдыха детей работающих жителей Рязанской области зарегистрировано в электронной очереди на порталах предоставления государственных и муниципальных услуг.

По сравнению с показателями 2016 года, когда заявления принимались от граждан лично, количество желающих направить детей на отдых за счет бюджетных средств увеличилось. По словам министра социальной защиты населения Рязанской области Дениса Бокова, система подачи заявлений в электронном виде работает весьма эффективно. За прошедший месяц в ведомство поступила только одна жалоба, по которой оперативно были даны разъяснения.

«Новая система электронной очереди более прозрачна и доступна для работающих рязанцев, – подчеркнул Денис Боков. – До сих пор не все знают, что детей можно отправить на отдых в оздоровительный лагерь или санаторий бесплатно. До 2017 года прием заявлений осуществлялся в отделах соцзащиты и МФЦ, теперь это можно сделать через Интернет. В последующем только нужно предоставить документы для подтверждения намерения воспользоваться правом на организацию детского отдыха, при этом часть из них запрашивается в рамках межведомственного взаимодействия. В дальнейшем система будет совершенствоваться».

Как разъяснил министр, для подачи заявления в электронном виде одному из родителей или законному представителю ребенка необходимо зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для работающих граждан имеется возможность подачи заявления как на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Рязанской области (www.rpgu.ryazan.ru), так и на Едином портале предоставления государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). Получить дополнительную информацию можно по телефону 513-600.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
18:49
На чемпионате и первенстве Рязанской области по плаванию определились сильнейшие
18:44
В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие более 400 старшеклассников из Рязанской области
18:37
В Рязани определили лучший школьный музей
18:30
Завершены ремонтные работы на трубопроводе холодного водоснабжения в Рязани
18:27
В Рязани стартовала Всероссийская социальная акция «Сложности перехода»
18:20
В Рязани пройдет бал, посвященный девяти музам
17:56
Спортсмены Рязанской области завоевали 15 медалей чемпионата Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» по самбо
17:49
На лучших спортивных площадках Рязанской области стартовал региональный чемпионат по мини-футболу
17:48
В Рязанской области проведены традиционные лыжные соревнования «Гонка поколений» памяти спортсменов и тренеров
17:41
Рязанские ледовые скульпторы получили два приза на фестивале в Латвии
16:50
За неделю в Рязанской области появились на свет 225 малышей
16:06
Юные рязанцы – любители географии смогут побороться за путевки в «Артек»
15:57
В рязанском кафе можно увидеть «Сны наяву»
15:47
Жители Рязанской области могут почувствовать себя хозяевами купеческого особняка
15:35
В Рязани стартовала благотворительная акция «Участвуйте!»
14:53
В рязанском поселке горела квартира в жилом доме
14:51
В Рязанской области прошел региональный этап Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
14:41
Рязанских педагогов приглашают к участию в конкурсе
14:22
Выставка художников-любителей из Санкт-Петербурга работает в рязанской галерее «Люди»
14:20
В Академии ФСИН России г. Рязани стартовали комплексные учения «Итог» с курсантами выпускных курсов
12:34
По ряду улиц Рязани три дня будут отключать электроэнергию
12:27
В Рязани на пяти площадках прошли ярмарки выходного дня
12:26
Житель Рязани украл 16 люков с водопроводных колодцев
11:41
В домах более чем по 30 улицам Рязани из-за аварии на трубопроводе отключили холодную воду
11:30
Жителю Рязани за нарушение миграционного законодательства грозит штраф до 500 тысяч рублей
11:23
Участники, гости, устроители «Лыжни России - 2017» сделали десятки фото с представителями «Рязанских ведомостей»
11:19
В ходе антиалкогольных рейдов в Рязани за выходные изъяли 54 литра спиртного
11:17
В Рязанской области система электронной очереди для организации детского отдыха оказалась эффективной
11:14
Во Всероссийской гонке «Лыжня России – 2017» приняли участие около 20 тысяч жителей Рязанской области
10:58
В Рязанской области «ГАЗ» столкнулся с «Лексусом»
Вся лента новостей
№ 25 (5312) от
10 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
За ними – будущее
Видеть перспективу
Целевые модели помогут улучшить инвестиционный климат в регионе
Подарок ученого
В Академии ФСИН России состоялись торжества, посвященные Дню российской науки
Сертификат – на развитие спорта
В Рязани чествовали лауреатов программы «Олимпийская страна»
ПРИХОДИ НА «ЛЫЖНЮ РОССИИ»! ДОГОНИ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»!
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru
Рекламные материалы