В ходе антиалкогольных рейдов в Рязани за выходные изъяли 54 литра спиртного

Сайт УМВД России по области сообщает, что полицейские в выходные пресекли незаконный оборот алкогольной продукции в магазине, кафе и торговой палатке.

Нарушение выявили в торговой палатке, расположенной на улице Предзаводская, в кафе, расположенном на улице Крупской, а также в магазине на улице Энгельса.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч.3 ст.14.16 КоАП РФ.