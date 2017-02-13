Жителю Рязани за нарушение миграционного законодательства грозит штраф до 500 тысяч рублей

Или лишение свободы на срок до 3 лет

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции и регионального УФСБ при проверке жилого массива Рязани выявили, что 31-летний рязанец в своей квартире фиктивно поставил на учет гражданина Республики Узбекистан.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ. Мужчине грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет.