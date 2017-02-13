В домах более чем по 30 улицам Рязани из-за аварии на трубопроводе отключили холодную воду

Глава администрации города Олег Булеков поручил восстановить холодное водоснабжение в микрорайоне Дашково-Песочня Рязани в максимально короткие сроки

Как сообщает сайт администрации города, в микрорайоне Дашково-Песочня в районе дома №13 по улице Тимакова произошел прорыв трубы холодного водоснабжения. В результате без холодной воды остались жители домов более чем по 30 улицам. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Глава администрации города поручил завершить ремонт в максимально короткие сроки.

По информации МП «Водоканал города Рязани», 13 февраля в связи с порывом трубы водоснабжения с 10.00 производится постепенное снижение давления и отключение подачи холодной воды в ряд жилых домов и социальных объектов.

В зону отключения попали следующие адреса:

- ул. Касимовское шоссе, д. с 16 по 56 с корпусами и буквами;

- ул. Тимакова, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11, д. 13, д. 18 корп. 1, д. 20, д. 22, д. 22 корп. 1, д. 26, д. 30;

- ул. Новоселов, д. 16а, д. 23/15, д. 23 корп. 1, д. 24 корп. 1, д. 25, д. 25 корп. 1, д. 27, д. 27 корп. 1, д. с 28 по 40 (с корпусами и буквами), д. 29, д. 31, д. 31б, д. 33а, д. 33 корп. 1, д. 33 корп. 3, д. 33 корп. 4, д. 35 корп. 1-4,;

- ул. Советской Армии, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17 корп.1;

- ул. Шереметьевский проезд, д. 4, д. 6, д. 8, д. 12, д. 14, д. 14а, д. 16, д. 18;

- ул. Большая;

- ул. Центральная;

- ул. Сережин переулок;

- ул. Сережина гора;

- ул. Старое село;

- ул. Бугровка;

- ул. Грачи;

- ул. Весенняя (1-ая, 2-ая, 3-я Линия Весенней);

- ул. Новая;

- ул. Ленпоселок;

- ул. Светлая;

- ул. Земляничная;

- Земляничный переулок;

- 1-ый, 2-ой Земляничный проезды;

- ул. Малиновая;

- 1-ый, 2-ой Малиновый проезды;

- ул. Шереметьевская;

- ул. Песоченская;

- 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый, 5-ый Песоченский проезды;

- ЖК «Радужный».

Вследствие аварийной ситуации будет также приостановлена подача горячего водоснабжения в дома, обслуживаемые ЦТП №№18, 28, 28а, 35, 57, 69.

По предварительной оценке специалистов, порыв связан с движением грунта. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить сегодня до 20.00. Для сокращения сроков устранения последствий порыва в соответствии с поручением главы администрации города Рязани Олега Булекова, будут привлечены дополнительные ресурсы.