В домах более чем по 30 улицам Рязани из-за аварии на трубопроводе отключили холодную воду
Как сообщает сайт администрации города, в микрорайоне Дашково-Песочня в районе дома №13 по улице Тимакова произошел прорыв трубы холодного водоснабжения. В результате без холодной воды остались жители домов более чем по 30 улицам. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Глава администрации города поручил завершить ремонт в максимально короткие сроки.
По информации МП «Водоканал города Рязани», 13 февраля в связи с порывом трубы водоснабжения с 10.00 производится постепенное снижение давления и отключение подачи холодной воды в ряд жилых домов и социальных объектов.
В зону отключения попали следующие адреса:
- ул. Касимовское шоссе, д. с 16 по 56 с корпусами и буквами;
- ул. Тимакова, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11, д. 13, д. 18 корп. 1, д. 20, д. 22, д. 22 корп. 1, д. 26, д. 30;
- ул. Новоселов, д. 16а, д. 23/15, д. 23 корп. 1, д. 24 корп. 1, д. 25, д. 25 корп. 1, д. 27, д. 27 корп. 1, д. с 28 по 40 (с корпусами и буквами), д. 29, д. 31, д. 31б, д. 33а, д. 33 корп. 1, д. 33 корп. 3, д. 33 корп. 4, д. 35 корп. 1-4,;
- ул. Советской Армии, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17 корп.1;
- ул. Шереметьевский проезд, д. 4, д. 6, д. 8, д. 12, д. 14, д. 14а, д. 16, д. 18;
- ул. Большая;
- ул. Центральная;
- ул. Сережин переулок;
- ул. Сережина гора;
- ул. Старое село;
- ул. Бугровка;
- ул. Грачи;
- ул. Весенняя (1-ая, 2-ая, 3-я Линия Весенней);
- ул. Новая;
- ул. Ленпоселок;
- ул. Светлая;
- ул. Земляничная;
- Земляничный переулок;
- 1-ый, 2-ой Земляничный проезды;
- ул. Малиновая;
- 1-ый, 2-ой Малиновый проезды;
- ул. Шереметьевская;
- ул. Песоченская;
- 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый, 5-ый Песоченский проезды;
- ЖК «Радужный».
Вследствие аварийной ситуации будет также приостановлена подача горячего водоснабжения в дома, обслуживаемые ЦТП №№18, 28, 28а, 35, 57, 69.
По предварительной оценке специалистов, порыв связан с движением грунта. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить сегодня до 20.00. Для сокращения сроков устранения последствий порыва в соответствии с поручением главы администрации города Рязани Олега Булекова, будут привлечены дополнительные ресурсы.
10 февраля 2017