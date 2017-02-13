Житель Рязани украл 16 люков с водопроводных колодцев

Преступника разыскали сотрудники полиции

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратился представитель организации, обслуживающей водопроводную сеть Рязани. Он сообщил, что с 10 улиц на окраине города пропали люки с колодцев.

Оперативники уголовного розыска предположили, что люки похитили, чтобы сдать их на металлолом. Объехав пункты приема вторсырья, полицейские на окраине Рязани нашли пункт, который принял похищенные люки. Стражи правопорядка установили личность злоумышленника. Им оказался 30-летний житель областного центра. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ.