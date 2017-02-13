По ряду улиц Рязани три дня будут отключать электроэнергию

Как сообщает сайт администрации Рязани, в связи с проведением опиловки аварийных деревьев 14, 15 и 16 февраля с 10.00 до 15.00 будет отключена электроэнергия в поселке Соколовка по следующим адресам:

ул. 1-ая Механизаторов, дома с 24 по 38;

ул. Попова, дома с 37 по 53;

ул. Луговая, дома с 26 по 62;

ул. Полиграфистов, д. 1, д. 2, д. 3, д. 6;

ул. 2-ая Механизаторов, дома с 18 по 40, дома с 35 по 53;

проезд Ушинского, д. 14, д. 16, д. 18;

ул. Ушинского, д. 33.