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13.02.2017, 14:20
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Общество
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В Академии ФСИН России г. Рязани стартовали комплексные учения «Итог» с курсантами выпускных курсов

В Академии ФСИН России г. Рязани стартовали комплексные учения «Итог» с курсантами выпускных курсов

Учения в этом году проводятся в 30-й раз. В них задействовано более 220 курсантов выпускных курсов юридического, экономического и психологического факультетов, из которых сформировано 8 игровых коллективов. Все они распределены по реальным практическим должностям и в течение недели будут решать служебные задачи по 7 основным и более 10 дополнительным вводным. Впервые в учениях участвуют слушатели спецкурса, представляющие Азербайджанскую Республику. Одновременно с академией «Итог» проводится и в Псковском филиале по единому алгоритму.

В процессе учений затрагиваются всевозможные аспекты деятельности исправительных учреждений, причем акцент делается на отработке действий при чрезвычайных обстоятельствах в условиях, реально приближенных к экстремальным.

Участникам учений предстоит работать не только в аудиториях, но и выполнять практические задания в исправительных учреждениях Рязанской области, загородном учебном центре и объектах академии. Например, проводить оперативно-розыскные и уголовно-процессуальные мероприятия по факту обнаружения трупа осужденного, участвовать в обысково-досмотровых и психолого-педагогических мероприятиях, проводимых на базе ИУ УФСИН России по Рязанской области, формировании конкурсной документации для приобретения товаро-материальных ценностей для нужд исправительного учреждения, осуществлять розыскные мероприятия в ходе спецоперации по розыску и задержанию вооруженных преступников, совершивших побег из ИУ, оформлять документацию по практической реализации уголовно-исполнительных институтов представления осужденных к УДО, замене вида условного осуждения реальным отбытием уголовного наказания, переводе осужденного из ИК в колонию-поселения и др.

В недельном марафоне принимают участие более 50 человек из числа профессорско-преподавательского состава кафедр прикладной направленности, а также представители отделов и служб академии. В качестве консультантов-наблюдателей в игровых коллективах будут работать начальники исправительных колоний ряда территориальных органов УИС, которые в настоящее время проходят повышение квалификации на высших академических курсах академии. Кроме того, к участию в учениях привлекаются силы УФСИН России по Рязанской области и УМВД по Рязанской области.

Руководитель учений, начальник Академии ФСИН России Александр Крымов, обращаясь к курсантам выпускных курсов, подчеркнул, что участие в учениях позволит им набраться опыта, который пригодится в дальнейшей службе и позволит легко справляться с поставленными задачами.

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