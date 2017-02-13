Выставка художников-любителей из Санкт-Петербурга работает в рязанской галерее «Люди»

Своим творчеством с рязанцами поделились участники непрофессионального творческого объединения (НПТО) «ДелайКУБ». Художники-любители работают в направлении весеннего кубизма. Оно не имеет отношения к традиционному кубизму, а является новой самобытной линией художественного творчества, отличительной чертой которого стало обязательное изображение куба на картине. Ведь именно с рисования правильного многогранника начинается освоение живописного творчества. Затем художники идут дальше, а участники НПТО «ДелайКУБ» решили заострить на простой фигуре внимание и развить ее образ в картинах.

Весенним кубизм называется, потому что объединение было создано весной – 8 апреля 2011 года. Именно в этот день художник-любитель Миша Сокол вместе с единомышленниками создал группу «ВКонтакте» и предложил любителям написать картины с кубом. Эта идея оказалась близкой многим. В пространство многогранника художники вписали много сюжетов. Сквозь грани куба они пропустили темы свободы выбора, общественных устоев, красоты и гармонии природы. Их работы не раз экспонировались в Санк-Петербурге. В Рязани выставка «БУДЬВКУБЕ» проходит впервые.

Познакомиться с творчеством питерских художников-любителей можно до 4 марта в галерее «Люди» по адресу: Первомайский проспект, 56, офис 224.