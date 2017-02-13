Рязанских педагогов приглашают к участию в конкурсе

В регионе проходит конкурс стипендий и грантов имени Л.С. Выготского для студентов и педагогов дошкольного образования

Для победителей-студентов предусмотрены стипендии в размере 20 000 рублей, для победителей-педагогов – гранты в размере 50 000 рублей и 100 000 рублей. Конкурс продлится до 14 февраля, сообщает пресс-служба фонда развития ПСТГУ (Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета).

Цель конкурса, говорят организаторы, поддержка педагогов, мотивированных на развитие современного, ориентированного на ребенка дошкольного образования, и лучших студентов, обучающихся по специальностям, востребованным на дошкольных образовательных программах (подробная информация на сайте https://konkurs.rybakovfond.ru).

«Конкурс носит имя великого гуманиста Льва Семеновича Выготского и поэтому объявлен именно сейчас, в год его 120-летия. Наш фонд хочет стимулировать педагогов на разработку и внедрение новых образовательных методик с позиций культурно-исторической теории Л.С. Выготского и требований современности. Мы надеемся, что этот конкурс поможет поднять престиж профессии дошкольного педагога и сформировать сообщество активных и инициативных профессионалов», – отметила директор стипендиальных и грантовых программ Рыбаков Фонд Наталия Тюшкевич.

По её словам, заявку на участие во Всероссийском конкурсе стипендий и грантов им. Л.С. Выготского могут подать педагоги дошкольного образования, студенты-магистранты и студенты 5 курса специалитетов высших учебных заведений, обучающиеся очно по направлениям подготовки – «педагогические науки» и «гуманитарные науки», из всех регионов Российской Федерации.

Конкурс для педагогов проводится по нескольким номинациям. Так, в номинации «Мастер» участники должны представить проекты, направленные на практическое решение задач развития ребенка и учитывающий самоценность раннего и дошкольного периода детства. В номинации «Мастер цифровой среды» участники представят опыт работы с детьми, родителями, включающий использование информационных технологий в образовательном процессе. Для участия в номинации «Автор» участники конкурса должны представить исследовательский либо методический проект на актуальную тему в области дошкольного образования. В номинации «Лидер» представляются описания лидерской деятельности, направленной на внедрение изменений либо в организации, либо в команде, либо в профессиональном или родительском сообществе.

Приём и экспертизу заявок участников конкурса по Центральному федеральному округу осуществляет региональный оператор – Фонд развития ПСТГУ. Региональный координатор конкурса по Центральному федеральному округу – Ольга Владимировна Лобачева (ovlad.lobacheva@gmail.com, endowment@pstgu.ru, тел. 8-495-114-50-64, 8-901-519-24-38).

Объявление победителей Всероссийского конкурса стипендий и грантов им. Л.С. Выготского состоится 26 апреля.