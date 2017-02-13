Областная общественно-политическая газета
20:50 МСК
Понедельник
13 февраля 2017 года
№25 (5312)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В рязанском поселке горела квартира в жилом доме В рязанском кафе можно увидеть «Сны наяву»Спортсмены Рязанской области завоевали 15 медалей чемпионата Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» по самбо Юные рязанцы – любители географии смогут побороться за путевки в «Артек»В Рязани стартовала благотворительная акция «Участвуйте!» За неделю в Рязанской области появились на свет 225 малышей На чемпионате и первенстве Рязанской области по плаванию определились сильнейшиеЖитель Рязани украл 16 люков с водопроводных колодцев В Рязани на пяти площадках прошли ярмарки выходного дня Рязанские ледовые скульпторы получили два приза на фестивале в ЛатвииЖители Рязанской области могут почувствовать себя хозяевами купеческого особняка В Рязанской области прошел региональный этап Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»Выставка художников-любителей из Санкт-Петербурга работает в рязанской галерее «Люди» В Рязани определили лучший школьный музей В Рязани стартовала Всероссийская социальная акция «Сложности перехода» По ряду улиц Рязани три дня будут отключать электроэнергию В Рязанской области проведены традиционные лыжные соревнования «Гонка поколений» памяти спортсменов и тренеров В домах более чем по 30 улицам Рязани из-за аварии на трубопроводе отключили холодную воду Рязанских педагогов приглашают к участию в конкурсеНа лучших спортивных площадках Рязанской области стартовал региональный чемпионат по мини-футболу В Академии ФСИН России г. Рязани стартовали комплексные учения «Итог» с курсантами выпускных курсовВ Рязани пройдет бал, посвященный девяти музам В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие более 400 старшеклассников из Рязанской области Завершены ремонтные работы на трубопроводе холодного водоснабжения в Рязани Жителю Рязани за нарушение миграционного законодательства грозит штраф до 500 тысяч рублей
Главная страница / Новости Рязани и области
13.02.2017, 14:51
Просмотров: 110
Общество
Версия для печати

В Рязанской области прошел региональный этап Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

В акции принял участие вице-губернатор Сергей Филимонов

Участниками Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» стали заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, министр образования Ольга Щетинкина, министр молодежной политики, физической культуры и спорта региона Татьяна Пыжонкова, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина, представители общественных организаций, родители учащихся выпускных классов пяти школ Рязани.

Мероприятие проводится по инициативе Рособрнадзора с целью повышения информированности родителей школьников об особенностях экзаменационных процедур. Пункт проведения государственного экзамена по русскому языку был организован на базе Рязанского института развития образования в соответствии со всеми установленными требованиями. Участникам акции предоставили возможность пройти всю процедуру сдачи единого госэкзамена, в частности, зарегистрироваться и заполнить бланки, ознакомиться с системой контроля в ходе экзамена, процессом печати и обработки материалов, а также написать небольшую экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут предложены выпускникам на ЕГЭ по русскому языку.

Как отметил вице-губернатор Сергей Филимонов в своем комментарии, благодаря участию в этой Всероссийской акции родители школьников могут подробно узнать об особенностях ЕГЭ, пройти процедуру итоговой аттестации и поделиться этим опытом с детьми. «В период экзаменов основная задача – создать оптимальные комфортные условия для подготовки выпускника, – подчеркнул Сергей Филимонов. – Подобные мероприятия, где все происходит, как и положено на госэкзамене, позволяют повысить эффективность подготовки учащихся к ЕГЭ, в том числе и их родителей, поскольку, имея всю необходимую информацию о проведении экзамена, они смогут правильно сориентировать своих детей и поддержать их».

В 2017 году досрочный этап единого государственного экзамена в Рязанской области будет проходить с 23 марта по 14 апреля. Основной период – с 29 мая по 1 июля. В помощь выпускникам организован портал ЕГЭ, размещен открытый банк заданий, на сайте Федерального института педагогических измерений опубликованы информационные материалы, разъясняющие видеоролики от разработчиков заданий и других. В подготовительный период к проведению ЕГЭ большое внимание уделяется работе с родителями выпускников, для которых в том числе организуются общешкольные, общегородские и муниципальные родительские собрания, проводятся консультации по телефонам «горячей линии», индивидуальные встречи и другое. С 2015 года реализуется региональный проект «Видеоконференция для родителей».

Источник: сайт правительства Рязанской области

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
18:49
На чемпионате и первенстве Рязанской области по плаванию определились сильнейшие
18:44
В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие более 400 старшеклассников из Рязанской области
18:37
В Рязани определили лучший школьный музей
18:30
Завершены ремонтные работы на трубопроводе холодного водоснабжения в Рязани
18:27
В Рязани стартовала Всероссийская социальная акция «Сложности перехода»
18:20
В Рязани пройдет бал, посвященный девяти музам
17:56
Спортсмены Рязанской области завоевали 15 медалей чемпионата Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» по самбо
17:49
На лучших спортивных площадках Рязанской области стартовал региональный чемпионат по мини-футболу
17:48
В Рязанской области проведены традиционные лыжные соревнования «Гонка поколений» памяти спортсменов и тренеров
17:41
Рязанские ледовые скульпторы получили два приза на фестивале в Латвии
16:50
За неделю в Рязанской области появились на свет 225 малышей
16:06
Юные рязанцы – любители географии смогут побороться за путевки в «Артек»
15:57
В рязанском кафе можно увидеть «Сны наяву»
15:47
Жители Рязанской области могут почувствовать себя хозяевами купеческого особняка
15:35
В Рязани стартовала благотворительная акция «Участвуйте!»
14:53
В рязанском поселке горела квартира в жилом доме
14:51
В Рязанской области прошел региональный этап Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
14:41
Рязанских педагогов приглашают к участию в конкурсе
14:22
Выставка художников-любителей из Санкт-Петербурга работает в рязанской галерее «Люди»
14:20
В Академии ФСИН России г. Рязани стартовали комплексные учения «Итог» с курсантами выпускных курсов
12:34
По ряду улиц Рязани три дня будут отключать электроэнергию
12:27
В Рязани на пяти площадках прошли ярмарки выходного дня
12:26
Житель Рязани украл 16 люков с водопроводных колодцев
11:41
В домах более чем по 30 улицам Рязани из-за аварии на трубопроводе отключили холодную воду
11:30
Жителю Рязани за нарушение миграционного законодательства грозит штраф до 500 тысяч рублей
11:23
Участники, гости, устроители «Лыжни России - 2017» сделали десятки фото с представителями «Рязанских ведомостей»
11:19
В ходе антиалкогольных рейдов в Рязани за выходные изъяли 54 литра спиртного
11:17
В Рязанской области система электронной очереди для организации детского отдыха оказалась эффективной
11:14
Во Всероссийской гонке «Лыжня России – 2017» приняли участие около 20 тысяч жителей Рязанской области
10:58
В Рязанской области «ГАЗ» столкнулся с «Лексусом»
Вся лента новостей
№ 25 (5312) от
10 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
За ними – будущее
Видеть перспективу
Целевые модели помогут улучшить инвестиционный климат в регионе
Подарок ученого
В Академии ФСИН России состоялись торжества, посвященные Дню российской науки
Сертификат – на развитие спорта
В Рязани чествовали лауреатов программы «Олимпийская страна»
ПРИХОДИ НА «ЛЫЖНЮ РОССИИ»! ДОГОНИ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»!
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru
Рекламные материалы