В Рязанской области прошел региональный этап Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
Участниками Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» стали заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, министр образования Ольга Щетинкина, министр молодежной политики, физической культуры и спорта региона Татьяна Пыжонкова, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина, представители общественных организаций, родители учащихся выпускных классов пяти школ Рязани.
Мероприятие проводится по инициативе Рособрнадзора с целью повышения информированности родителей школьников об особенностях экзаменационных процедур. Пункт проведения государственного экзамена по русскому языку был организован на базе Рязанского института развития образования в соответствии со всеми установленными требованиями. Участникам акции предоставили возможность пройти всю процедуру сдачи единого госэкзамена, в частности, зарегистрироваться и заполнить бланки, ознакомиться с системой контроля в ходе экзамена, процессом печати и обработки материалов, а также написать небольшую экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут предложены выпускникам на ЕГЭ по русскому языку.
Как отметил вице-губернатор Сергей Филимонов в своем комментарии, благодаря участию в этой Всероссийской акции родители школьников могут подробно узнать об особенностях ЕГЭ, пройти процедуру итоговой аттестации и поделиться этим опытом с детьми. «В период экзаменов основная задача – создать оптимальные комфортные условия для подготовки выпускника, – подчеркнул Сергей Филимонов. – Подобные мероприятия, где все происходит, как и положено на госэкзамене, позволяют повысить эффективность подготовки учащихся к ЕГЭ, в том числе и их родителей, поскольку, имея всю необходимую информацию о проведении экзамена, они смогут правильно сориентировать своих детей и поддержать их».
В 2017 году досрочный этап единого государственного экзамена в Рязанской области будет проходить с 23 марта по 14 апреля. Основной период – с 29 мая по 1 июля. В помощь выпускникам организован портал ЕГЭ, размещен открытый банк заданий, на сайте Федерального института педагогических измерений опубликованы информационные материалы, разъясняющие видеоролики от разработчиков заданий и других. В подготовительный период к проведению ЕГЭ большое внимание уделяется работе с родителями выпускников, для которых в том числе организуются общешкольные, общегородские и муниципальные родительские собрания, проводятся консультации по телефонам «горячей линии», индивидуальные встречи и другое. С 2015 года реализуется региональный проект «Видеоконференция для родителей».
Источник: сайт правительства Рязанской области
10 февраля 2017