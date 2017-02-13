В Рязанской области прошел региональный этап Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

В акции принял участие вице-губернатор Сергей Филимонов

Участниками Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» стали заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, министр образования Ольга Щетинкина, министр молодежной политики, физической культуры и спорта региона Татьяна Пыжонкова, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина, представители общественных организаций, родители учащихся выпускных классов пяти школ Рязани.

Мероприятие проводится по инициативе Рособрнадзора с целью повышения информированности родителей школьников об особенностях экзаменационных процедур. Пункт проведения государственного экзамена по русскому языку был организован на базе Рязанского института развития образования в соответствии со всеми установленными требованиями. Участникам акции предоставили возможность пройти всю процедуру сдачи единого госэкзамена, в частности, зарегистрироваться и заполнить бланки, ознакомиться с системой контроля в ходе экзамена, процессом печати и обработки материалов, а также написать небольшую экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут предложены выпускникам на ЕГЭ по русскому языку.

Как отметил вице-губернатор Сергей Филимонов в своем комментарии, благодаря участию в этой Всероссийской акции родители школьников могут подробно узнать об особенностях ЕГЭ, пройти процедуру итоговой аттестации и поделиться этим опытом с детьми. «В период экзаменов основная задача – создать оптимальные комфортные условия для подготовки выпускника, – подчеркнул Сергей Филимонов. – Подобные мероприятия, где все происходит, как и положено на госэкзамене, позволяют повысить эффективность подготовки учащихся к ЕГЭ, в том числе и их родителей, поскольку, имея всю необходимую информацию о проведении экзамена, они смогут правильно сориентировать своих детей и поддержать их».

В 2017 году досрочный этап единого государственного экзамена в Рязанской области будет проходить с 23 марта по 14 апреля. Основной период – с 29 мая по 1 июля. В помощь выпускникам организован портал ЕГЭ, размещен открытый банк заданий, на сайте Федерального института педагогических измерений опубликованы информационные материалы, разъясняющие видеоролики от разработчиков заданий и других. В подготовительный период к проведению ЕГЭ большое внимание уделяется работе с родителями выпускников, для которых в том числе организуются общешкольные, общегородские и муниципальные родительские собрания, проводятся консультации по телефонам «горячей линии», индивидуальные встречи и другое. С 2015 года реализуется региональный проект «Видеоконференция для родителей».

Источник: сайт правительства Рязанской области