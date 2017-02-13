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Главная страница / Новости Рязани и области
13.02.2017, 15:35
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Общество
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В Рязани стартовала благотворительная акция «Участвуйте!»

Она проходит в магазинах сети «Детский мир». В рамках акции граждане могут оказать помощь детям из социальных учреждений, детям -сиротам, инвалидам и многодетным семьям.

Для того, чтобы принять участие в благотворительной акции, необходимо прийти в любой магазин сети, оставить подарок в специальном манеже, расположенном рядом с кассами. Это могут быть игрушки, одежда, обувь, канцелярские товары. К подарку можно приложить открытку с пожеланиями.

Оказать помощь детям можно также с помощью денежного пожертвования, отправив sms на короткий номер 7715 с текстом «Участие» и указав сумму. Например, «Участие 100». Все собранные средства пойдут на оказание помощи детям с ограниченными возможностями.

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