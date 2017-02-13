Жители Рязанской области могут почувствовать себя хозяевами купеческого особняка

В выставочных залах Касимовского историко-культурного музея-заповедника открылась выставка «Купеческая кладовая»

На выставке «Купеческая кладовая» представлены экспонаты конца XIX – начала XX века. Разнообразие убранства купеческого жилища демонстрируют бытовые предметы: фарфоровая посуда, столовые предметы, женские принадлежности, часы и многое другое. Видное место в экспозиции занимает буфет – обязательный предмет купеческого интерьера. А замечательная коллекция самоваров напомнит о традициях русского чаепития и гостеприимства. На выставке можно увидеть и костюмы касимовских купчих, яркие платки и шали. Желающие могут сфотографироваться за купеческим столом, накрытым для чаепития.

Выставка «Купеческая кладовая» будет работать до 31 марта.