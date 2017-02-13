В рязанском кафе можно увидеть «Сны наяву»

Лидер группы Feelin’s Геннадий Филин приглашает на сольный концерт

В среду, 15 февраля, в рязанском кафе «Фонтан» музыкант представит программу «Сны наяву». В этот вечер гостей кафе ждет волшебное, сказочное путешествие в мир музыки, цвета и фантазий.

Каждая из композиций, которую услышат зрители, – это увлекательная невыдуманная история и энергетический ключ для вхождения в разные миры и пространства со своим цветом, фактурой и обитателями.

Красочная видео-проекция на экране и воображение каждого из сидящих в зале усилят гармонизирующее впечатление пространства музыки, состояния и цвета.

Некоторые пьесы будут рождаться прямо в этот вечер – зрители сами станут свидетелями их появления.

Начало концерта – в 20 часов. Места на концерт можно забронировать на сайте кафе или по телефону 96-36-04 (с 12 до 22 часов). Возрастная категория 0+.