Юные рязанцы – любители географии смогут побороться за путевки в «Артек»
Как сообщается на сайте общества, к участию в конкурсе приглашаются ребята 10–17 лет, интересующиеся географией, участники различных проектов и экспедиций, победители конкурсов и олимпиад по географии, экологии, этнографии, краеведению и другим предметам.
В программе профильных смен – встречи с известными путешественниками, географами, учеными, фотографами дикой природы и журналистами. Юные исследователи станут участниками научно-познавательных квестов, понаблюдают за состоянием окружающей среды, изучат основы туризма и краеведения.
В 2016 году в профильных сменах РГО приняли участие 800 детей из разных регионов страны.
Для того чтобы принять участие в первом этапе конкурсного отбора, необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса (volunteer.rgo.ru) и заполнить портфолио.
Сроки проведения профильных смен:
«Смена»: 30 марта – 19 апреля 2017 года (заявки принимаются со 2 февраля по 25 февраля 2017 года);
«Орленок»: 30/31 мая – 19–20 июня 2017 года (заявки принимаются с 27 февраля по 9 апреля 2017 года);
«Океан»: 24 июня – 14 июля 2017 года (заявки принимаются с 27 февраля по 9 апреля 2017 года);
«Артек»: 30/31 августа – 19–20 сентября 2017 года (заявки принимаются с 10 апреля по 2 июля 2017 года).
Все подробности – на сайте.
10 февраля 2017