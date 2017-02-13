Юные рязанцы – любители географии смогут побороться за путевки в «Артек»

Русское географическое общество объявило конкурс на участие в профильных сменах в федеральных детских центрах «Смена», «Орленок», «Океан» и «Артек»

Как сообщается на сайте общества, к участию в конкурсе приглашаются ребята 10–17 лет, интересующиеся географией, участники различных проектов и экспедиций, победители конкурсов и олимпиад по географии, экологии, этнографии, краеведению и другим предметам.

В программе профильных смен – встречи с известными путешественниками, географами, учеными, фотографами дикой природы и журналистами. Юные исследователи станут участниками научно-познавательных квестов, понаблюдают за состоянием окружающей среды, изучат основы туризма и краеведения.

В 2016 году в профильных сменах РГО приняли участие 800 детей из разных регионов страны.

Для того чтобы принять участие в первом этапе конкурсного отбора, необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса (volunteer.rgo.ru) и заполнить портфолио.

Сроки проведения профильных смен:

«Смена»: 30 марта – 19 апреля 2017 года (заявки принимаются со 2 февраля по 25 февраля 2017 года);

«Орленок»: 30/31 мая – 19–20 июня 2017 года (заявки принимаются с 27 февраля по 9 апреля 2017 года);

«Океан»: 24 июня – 14 июля 2017 года (заявки принимаются с 27 февраля по 9 апреля 2017 года);

«Артек»: 30/31 августа – 19–20 сентября 2017 года (заявки принимаются с 10 апреля по 2 июля 2017 года).

Все подробности – на сайте.