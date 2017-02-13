Рязанские ледовые скульпторы получили два приза на фестивале в Латвии

Братья Юрий и Владимир Мистрюковы победили в командной номинации с композицией «Свобода». В этой работе огромную маску взрослого человека разрывает маленький ребенок. По замыслу авторов, это образ чистой души, которая живет в каждом человеке и рвется наружу. Кроме того, младший из художников, Владимир, стал вторым в категории индивидуальных скульптур. Он представил миниатюрную работу «Современные маски».

XIX международный фестиваль ледовых скульптур проходил в латвийской Елгаве на острове Паста. Темой праздника стал «Карнавал». До 10 февраля 32 скульптора из Латвии, Литвы, Италии, Турции, России, Монголии, Португалии и Ирландии трудились над своими композициями. Всего было создано свыше 40 работ, и с 10 по 12 февраля оценить замысел художников могли все желающие.