В Рязанской области проведены традиционные лыжные соревнования «Гонка поколений» памяти спортсменов и тренеров

Они состоялись в Рязани, на трассе, проложенной в районе Мемориального парка. Дальнейшего повышения мастерства юным гонщикам, приверженности здоровому образу жизни ветеранам пожелал президент областной федерации лыжных гонок Владимир Цепков.

Лучшие определялись в зависимости от возраста в восемнадцати зачетных группах на дистанциях от трех до десяти километров. Победителями стали: в гонках на три километра – Мария Тинякова, Ольга Климанова, Валентина Деревяшкина и Валентина Бирюкова, на пятикилометровой дистанции – Анастасия Баулина, Вера Гришкова, Надежда Комогорова, Кирилл Шепелев, Владимир Андронов, Николай Серегин и Анатолий Бирюков, в гонках на десять километров – Иван Куляев, Дмитрий Никитин, Антон Сергеев, Сергей Савоскин, Игорь Маслов, Сергей Михайлов и Сергей Куликов.

Награды призерам вручал мастер спорта СССР, директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел» Петр Андрианов.