На лучших спортивных площадках Рязанской области стартовал региональный чемпионат по мини-футболу

В первом, сильнейшем, дивизионе стартовые матчи были проведены в Сасове, в местном физкультурно-спортивном комплексе «Планета спорта»: «Цна» – «ССК» – 4:4, «СЛУГА» – «Планета спорта» – 4:4, «Планета спорта» – «ССК» – 6:4. В рыбновском ФСК «Звезда» футболисты «Автоимпорта» нанесли поражение «Юниону» – 2:1, «ДЮСШ Фаворит» уступил «Вятичу» – 0:5. Состоявшиеся в спорткомплексе «Александр Невский» поединки завершились так: «Ухолово» – «МГСА» – 8:6, «Земледелец» – «Спартак Фан» – 4:10, «Спартак Фан» – «Ухолово» – 8:5, «Александро-Невский» – «Земледелец» – 3:2. Четыре встречи были проведены в Рязани, в спорткомплексе «Арена Атрон»: «Доступное жилье» – «РФ МУ МВД» – 3:1, «Квандо» – «ГРПЗ» - 8:3, «Юность» – «ДЮСШ Фаворит» – 0:6, «АМКА» – «Экология дома» – 4:4.

В ближайшую субботу в ФСК «Александр Невский» «МГСА» сыграет с командой «Спартак-Фан» (начало – в 10.00), «Ухолово» – с «Александро-Невским» (11.00), на следующий день «Александро-Невский» встретится с «МГСА» (10.00), «Ухолово» – с «Земледельцем» (11.00). 19 февраля в СК «Арена-Атрон» состоятся пять матчей: в 14.00 на две игровые площадки выйдут «Экология дома» и «ДЮСШ Фаворит», «Вятич» и «Юность», в 15.00 – «Квандо» и «РФ МУ МВД», «ГРПЗ» и «Юнион», в 16.00 – «Доступное жилье» и «Автоимпорт».

Тем временем начался турнир среди команд второго дивизиона. «Желдор» нанес поражение «Огастусу» – 5:3, «Золотые купола» уступили «Апельсину» – 2:8. В ближайшую среду, 15 февраля, в ФСК «Звезда» «Рельеф Центр» встретится с «Апельсином» (начало – в 19.00), «Клуб 900» – с «РЖД» (20.00).