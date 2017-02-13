Спортсмены Рязанской области завоевали 15 медалей чемпионата Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» по самбо

Сайт правительства области сообщает, что соревнования чемпионата Центрального совета Физкультурно-Спортивного Общества профсоюзов «Россия» среди мужчин по самбо, посвященного памяти Заслуженного мастера спорта, Заслуженного тренера СССР Анатолия Аркадьевича Харлампиева, проходили на базе спортшколы «Родной край – Спорт» 11 и 12 февраля. В них приняли участие 68 самбистов из 11 регионов России.

Медали чемпионата завоевали спортсмены из двух рязанских детско-юношеских школ олимпийского резерва. В частности, победителями в своих весовых категориях стали спортсмены спортшколы «Родной край – Спорт» Александр Сурин, Павел Лагвенкин, Евгений Савельев и Арутюн Манукян. Серебряные медали завоевали Максим Манаенков и Руслан Шамхалов (спортшкола «Юпитер»), а также Роман Козлов и Александр Сарайкин («Родной край – Спорт»). Бронзовыми призерами стали Максим Иванов, Павел Гущин, Андрей Спиридонов, Николай Куценко, Виталий Кожевников, Георгий Осипюк из «Юпитера» и воспитанник спортшколы «Родной край – Спорт» Никита Перетрухин.