В Рязани пройдет бал, посвященный девяти музам

Ежегодный весенний Губернский молодежный бал состоится в этом году в девятый раз. Каждому такому событию предшествует длительная подготовка, в том числе бесплатные танцклассы для новичков. Ближайшие подобные уроки пройдут во Дворце молодежи 16 и 21 февраля в холле 1 этажа. Каждое занятие будет начинаться в 18.30 и включать отработку простейших и более сложных танцев. Кроме того, на танцклассах во Дворце молодежи можно будет внести плату за участие в бале. Стоимость билетов – от 650 рублей.

Девятый Губернский молодежный бал состоится 25 февраля в досуговом центре «Былина». Годовое событие, собирающее в том числе дебютантов бала, будет посвящено девяти греческим музам – покровительницам наук и искусств. По традиции, на балу проходят показательные выступления танцоров, музыкантов и других артистов, литературные гостиные и конкурсы. Узнать о мероприятии и репетициях больше можно в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/ix_bal