Областная общественно-политическая газета
20:51 МСК
Понедельник
13 февраля 2017 года
№25 (5312)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Рязанских педагогов приглашают к участию в конкурсеЖители Рязанской области могут почувствовать себя хозяевами купеческого особняка По ряду улиц Рязани три дня будут отключать электроэнергию Спортсмены Рязанской области завоевали 15 медалей чемпионата Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» по самбо Юные рязанцы – любители географии смогут побороться за путевки в «Артек»За неделю в Рязанской области появились на свет 225 малышей В Рязани стартовала Всероссийская социальная акция «Сложности перехода» В Рязани стартовала благотворительная акция «Участвуйте!» Рязанские ледовые скульпторы получили два приза на фестивале в ЛатвииВыставка художников-любителей из Санкт-Петербурга работает в рязанской галерее «Люди» В Академии ФСИН России г. Рязани стартовали комплексные учения «Итог» с курсантами выпускных курсовНа лучших спортивных площадках Рязанской области стартовал региональный чемпионат по мини-футболу Завершены ремонтные работы на трубопроводе холодного водоснабжения в Рязани В рязанском кафе можно увидеть «Сны наяву»В Рязани определили лучший школьный музей В рязанском поселке горела квартира в жилом доме Житель Рязани украл 16 люков с водопроводных колодцев В Рязанской области прошел региональный этап Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»В Рязанской области проведены традиционные лыжные соревнования «Гонка поколений» памяти спортсменов и тренеров В домах более чем по 30 улицам Рязани из-за аварии на трубопроводе отключили холодную воду В Рязани на пяти площадках прошли ярмарки выходного дня На чемпионате и первенстве Рязанской области по плаванию определились сильнейшиеВ региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие более 400 старшеклассников из Рязанской области Жителю Рязани за нарушение миграционного законодательства грозит штраф до 500 тысяч рублей В Рязани пройдет бал, посвященный девяти музам
Главная страница / Новости Рязани и области
13.02.2017, 18:27
Просмотров: 74
Общество
Версия для печати

В Рязани стартовала Всероссийская социальная акция «Сложности перехода»

В Рязани стартовала Всероссийская социальная акция «Сложности перехода»

В течение всей недели в областном центре будут проходить занятия, направленные на повышение безопасности пешеходов, в том числе детей-пешеходов. Как сообщает сайт УМВД России по области, акция ориентирована на людей разных возрастных групп и различные категории участников дорожного движения.

Сегодня акция прошла в 4 детских садах, в 12 школах, торговом центре, на двух заправочных станциях, в Пенсионном фонде и в поликлинике.

В дошкольных образовательных организациях и в начальных классах школ занятия проходят в форме интерактивного спектакля: в гости к детям приезжают два сказочных персонажа – девочка Света и ее мама, которая учит Свету правилам дорожного движения. Но девочка из-за своей невнимательности все перепутала и забыла, как правильно вести себя на дороге.

За помощь Свете и ее маме каждый ребенок получил тематические подарки: раскраски, световозращающие брелоки и рюкзачки, а образовательные организации – желтые детские жилеты со световозвращающими элементами, которые пригодятся для движения группы детей.

Детям старшего школьного возраста рассказали о правах и обязанностях пешеходов и водителей, их взаимодействии на дорогах. Школьники узнали об «остановочном» и «тормозном» пути и о том, как примерно просчитать расстояние от автомобиля до перехода. Практическая часть – это деловая игра «Схема дорожной безопасности твоей школы». Ребята должны дополнить схему недостающими элементами (светофорами, дорожными знаками, тротуарами и обозначить наиболее опасные участки).

Все старшеклассники также получают подарки: сумки со световозвращающими элементами, линейки, обложки для паспортов.

Специальная программа была предусмотрена для студентов. Они участвовали в тестировании и киновикторине и за это получили тематические призы. Кроме того, юноши и девушки делали фото с табличками, на которых написаны пожелания и слова благодарности водителям и пешеходам, а затем выкладывали их в социальной сети Instagram с хэштегом #пропустипешехода или #спасибоводитель.

 Фото с сайта УМВД России по обалсти.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
18:49
На чемпионате и первенстве Рязанской области по плаванию определились сильнейшие
18:44
В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие более 400 старшеклассников из Рязанской области
18:37
В Рязани определили лучший школьный музей
18:30
Завершены ремонтные работы на трубопроводе холодного водоснабжения в Рязани
18:27
В Рязани стартовала Всероссийская социальная акция «Сложности перехода»
18:20
В Рязани пройдет бал, посвященный девяти музам
17:56
Спортсмены Рязанской области завоевали 15 медалей чемпионата Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» по самбо
17:49
На лучших спортивных площадках Рязанской области стартовал региональный чемпионат по мини-футболу
17:48
В Рязанской области проведены традиционные лыжные соревнования «Гонка поколений» памяти спортсменов и тренеров
17:41
Рязанские ледовые скульпторы получили два приза на фестивале в Латвии
16:50
За неделю в Рязанской области появились на свет 225 малышей
16:06
Юные рязанцы – любители географии смогут побороться за путевки в «Артек»
15:57
В рязанском кафе можно увидеть «Сны наяву»
15:47
Жители Рязанской области могут почувствовать себя хозяевами купеческого особняка
15:35
В Рязани стартовала благотворительная акция «Участвуйте!»
14:53
В рязанском поселке горела квартира в жилом доме
14:51
В Рязанской области прошел региональный этап Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
14:41
Рязанских педагогов приглашают к участию в конкурсе
14:22
Выставка художников-любителей из Санкт-Петербурга работает в рязанской галерее «Люди»
14:20
В Академии ФСИН России г. Рязани стартовали комплексные учения «Итог» с курсантами выпускных курсов
12:34
По ряду улиц Рязани три дня будут отключать электроэнергию
12:27
В Рязани на пяти площадках прошли ярмарки выходного дня
12:26
Житель Рязани украл 16 люков с водопроводных колодцев
11:41
В домах более чем по 30 улицам Рязани из-за аварии на трубопроводе отключили холодную воду
11:30
Жителю Рязани за нарушение миграционного законодательства грозит штраф до 500 тысяч рублей
11:23
Участники, гости, устроители «Лыжни России - 2017» сделали десятки фото с представителями «Рязанских ведомостей»
11:19
В ходе антиалкогольных рейдов в Рязани за выходные изъяли 54 литра спиртного
11:17
В Рязанской области система электронной очереди для организации детского отдыха оказалась эффективной
11:14
Во Всероссийской гонке «Лыжня России – 2017» приняли участие около 20 тысяч жителей Рязанской области
10:58
В Рязанской области «ГАЗ» столкнулся с «Лексусом»
Вся лента новостей
№ 25 (5312) от
10 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
За ними – будущее
Видеть перспективу
Целевые модели помогут улучшить инвестиционный климат в регионе
Подарок ученого
В Академии ФСИН России состоялись торжества, посвященные Дню российской науки
Сертификат – на развитие спорта
В Рязани чествовали лауреатов программы «Олимпийская страна»
ПРИХОДИ НА «ЛЫЖНЮ РОССИИ»! ДОГОНИ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»!
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru
Рекламные материалы