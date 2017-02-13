В Рязани стартовала Всероссийская социальная акция «Сложности перехода»

В течение всей недели в областном центре будут проходить занятия, направленные на повышение безопасности пешеходов, в том числе детей-пешеходов. Как сообщает сайт УМВД России по области, акция ориентирована на людей разных возрастных групп и различные категории участников дорожного движения.

Сегодня акция прошла в 4 детских садах, в 12 школах, торговом центре, на двух заправочных станциях, в Пенсионном фонде и в поликлинике.

В дошкольных образовательных организациях и в начальных классах школ занятия проходят в форме интерактивного спектакля: в гости к детям приезжают два сказочных персонажа – девочка Света и ее мама, которая учит Свету правилам дорожного движения. Но девочка из-за своей невнимательности все перепутала и забыла, как правильно вести себя на дороге.

За помощь Свете и ее маме каждый ребенок получил тематические подарки: раскраски, световозращающие брелоки и рюкзачки, а образовательные организации – желтые детские жилеты со световозвращающими элементами, которые пригодятся для движения группы детей.

Детям старшего школьного возраста рассказали о правах и обязанностях пешеходов и водителей, их взаимодействии на дорогах. Школьники узнали об «остановочном» и «тормозном» пути и о том, как примерно просчитать расстояние от автомобиля до перехода. Практическая часть – это деловая игра «Схема дорожной безопасности твоей школы». Ребята должны дополнить схему недостающими элементами (светофорами, дорожными знаками, тротуарами и обозначить наиболее опасные участки).

Все старшеклассники также получают подарки: сумки со световозвращающими элементами, линейки, обложки для паспортов.

Специальная программа была предусмотрена для студентов. Они участвовали в тестировании и киновикторине и за это получили тематические призы. Кроме того, юноши и девушки делали фото с табличками, на которых написаны пожелания и слова благодарности водителям и пешеходам, а затем выкладывали их в социальной сети Instagram с хэштегом #пропустипешехода или #спасибоводитель.

Фото с сайта УМВД России по обалсти.