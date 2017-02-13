Завершены ремонтные работы на трубопроводе холодного водоснабжения в Рязани

Водоканал города Рязани информирует о завершении ремонтно-восстановительных работ на участке трубопровода холодного водоснабжения в районе дома №13 по ул. Тимакова.

Для устранения последствий повреждения были привлечены дополнительные ресурсы, что позволило максимально оперативно завершить ремонт трубопровода. Таким образом, на 14.00 МП «Водоканал города Рязани» приступило к заполнению системы холодного водоснабжения.

По данным предприятия, полностью восстановить гидравлический режим подачи холодной воды в микрорайоне Дашково-Песочня должны были к 18.00.

Источник: сайт алминистрации Рязани