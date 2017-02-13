В Рязани определили лучший школьный музей

Подведены итоги городского фестиваля

Сегодня в средней школе №7 состоялось проведение итогов XX городского фестиваля «Школьный музей», проходившего в этом году под девизом «Люби и знай свою Рязань».

В этом году в нем приняли участие 43 муниципальных образовательных учреждения.

В торжественной церемонии награждения авторов лучших проектов приняли участие заместитель начальника управления образования и молодежной политики Светлана Васильева, представители музеев города, ветераны войны, учащиеся школ города Рязани.

Победителями в конкурсе проектов «Люблю тебя, мой край родной» стали:

- школа №16;

- музей «Гардемарины» школы №19/25;

- школа №40;

- школа №65.

В номинации « История одного экспоната» первые места завоевали:

- историко-этнографический музей школы №19/25;

- школа №63;

- школа №43;

- школа №8.

В конкурсе презентаций «Подвиг нашего земляка Ивана Земнухова» победителями стали:

- школа №73;

- детско-юношеский центр «Звезда».

Всем призерам фестиваля были вручены почетные грамоты и памятные подарки.

Организаторами фестиваля выступили управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, Музей истории молодежного движения, Детско-юношеский центр «Звезда».

Источник: сайт администрации Рязани