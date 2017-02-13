В Рязани определили лучший школьный музей
Сегодня в средней школе №7 состоялось проведение итогов XX городского фестиваля «Школьный музей», проходившего в этом году под девизом «Люби и знай свою Рязань».
В этом году в нем приняли участие 43 муниципальных образовательных учреждения.
В торжественной церемонии награждения авторов лучших проектов приняли участие заместитель начальника управления образования и молодежной политики Светлана Васильева, представители музеев города, ветераны войны, учащиеся школ города Рязани.
Победителями в конкурсе проектов «Люблю тебя, мой край родной» стали:
- школа №16;
- музей «Гардемарины» школы №19/25;
- школа №40;
- школа №65.
В номинации « История одного экспоната» первые места завоевали:
- историко-этнографический музей школы №19/25;
- школа №63;
- школа №43;
- школа №8.
В конкурсе презентаций «Подвиг нашего земляка Ивана Земнухова» победителями стали:
- школа №73;
- детско-юношеский центр «Звезда».
Всем призерам фестиваля были вручены почетные грамоты и памятные подарки.
Организаторами фестиваля выступили управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, Музей истории молодежного движения, Детско-юношеский центр «Звезда».
Источник: сайт администрации Рязани
10 февраля 2017