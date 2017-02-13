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Главная страница / Новости Рязани и области
13.02.2017, 18:44
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Общество
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В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие более 400 старшеклассников из Рязанской области

Они прошли испытания по математике, физике, русскому, английскому и французскому языкам, литературе, праву, астрономии, экономике, истории, химии, искусству (МХК), информатике и ИКТ, основам безопасности жизнедеятельности, биологии, географии и физкультуре. Школьники, набравшие наибольшее количество баллов, смогут принять участие в федеральном этапе олимпиады.

Напомним, региональный этап всероссийской олимпиады школьников проводится в Рязанской области с 11 января по 22 февраля. Он включает в себя испытания по 21 предмету, по 13 из которых проходит ЕГЭ. Испытания организованы на базе Рязанского института развития образования, Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, Академии ФСИН РФ, а также учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Источник: сайт правительства Рязанской области

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