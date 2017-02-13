На чемпионате и первенстве Рязанской области по плаванию определились сильнейшие

В соревнованиях, которые проходили в бассейне «Аквамед» с 10 по 12 февраля, приняли участие более 330 профессиональных спортсменов, юниоров и ветеранов спорта

Участники состязались в шести стилях плавания на различных дистанциях. По итогам чемпионата победителями стали: Алексей Сазонов (РГРТУ, г. Рязань), Владислав Пержев, Александр Оверцев, Юлия Герасева, Ксения Гулькина (ДЮСШ «Планета спорта», г. Сасово), Сергей Цинкин, Владимир Козлов (СДЮСШОР «Олимпиец», г. Рязани), Юлия Фомина, Кристина Чернова, Юлия Козлова (ДЮСШ «Лидер», г. Касимов), Артем Амелин (ДЮСШ «Арена», р.п. Шилово), Лада Васильева, Артем Соловьев, Егор Белавин (ДЮСШ ВВС «Волна», г. Рязань). Первые места в Первенстве области заняли: Юлия Козлова (ДЮСШ «Лидер», г. Касимов), Александр Оверцев (ДЮСШ «Планета спорта», г. Сасово), Артем Амелин (ДЮСШ «Арена», р.п. Шилово), Кристина Чернова (ДЮСШ «Лидер», г. Касимов). Планируется, что победители соревнований будут представлять регион на чемпионате и первенстве ЦФО России, а также на Зональных соревнованиях II этапа VIII Летней спартакиады учащихся России.

Источник: сайт правительства Рязанской области