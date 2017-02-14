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Главная страница / Новости Рязани и области
14.02.2017, 09:00
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Получить льготные транспортные карты рязанцы могут в отделениях МФЦ

Получить льготные транспортные карты рязанцы могут в отделениях МФЦ

С февраля получить карту рязанцы могут в отделениях многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области.

Территориальные отделы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области» (ГБУ РО «МФЦ») расположены по следующим адресам:

- по Советскому району – ул. Почтовая, д. 61;

- по Железнодорожному району – ул. Каширина, д. 1;

- по Октябрьскому району – ул. Новоселов, д. 33 корп. 2;

- по Московскому району – ул. Крупской, д. 14 корп. 2.

Режим работы отделов:

понедельник, среда, пятница – с 8.00 до 18.00;

вторник, четверг – с 8.00 до 20.00;

суббота – с 9.00 до 16.00.

Первичная выдача транспортной карты «Льготная» осуществляется на безвозмездной основе. Для ее получения граждане, относящиеся к льготным категориям, подают соответствующее письменное заявление и предъявляют следующие документы:

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий регистрацию в городе Рязани или Рязанской области;

– документ, подтверждающий право на меры социальной поддержки по оплате проезда;

– СНИЛС;

– документ, подтверждающий факт установления пенсии в соответствии с действующим законодательством (пенсионное удостоверение или справка) – для пенсионеров.

При приеме заявления специалист МФЦ также делает цифровую фотографию гражданина, необходимую для изготовления карты.

Таким образом, транспортная карта «Льготная» уже будет содержать информацию о пользователе, достаточную для оплаты проезда в городском пассажирском транспорте без предъявления дополнительных документов, подтверждающих льготу.

Для пополнения транспортной карты «Льготная» граждане могут обратиться в пункты по продаже и пополнению проездных билетов до 15 числа на текущий месяц, с 16 числа – на следующий месяц. На территории Рязани действует около 100 таких пунктов на базе отделений ПАО «Сбербанк», Почты России и КВЦ, а также в отделениях по приему коммунальных платежей Рязанского городского оператора и в Центре оплаты коммунальных платежей.

Управление дополнительных мер соцподдержки также напоминает, что при пополнении транспортной карты необходимо проверять данные, указанные на чеке, и сохранять его в течение всего оплаченного периода.

Для повторного получения транспортной карты «Льготная» в случае ее потери или порчи гражданам следует обращаться в отделение МФЦ с заявлением; паспортом или иным документом, удостоверяющим личность и подтверждающим регистрацию в городе Рязани или Рязанской области; квитанцией об оплате расходов на изготовление новой транспортной карты «Льготная».

Реквизиты для оплаты в любом банке можно получить в МФЦ, Информационно-справочном центре по обслуживанию транспортных карт или на сайте картаумка.рф.

За консультацией по вопросам, связанным с обслуживанием транспортных карт, можно обращаться по телефону «горячей линии» 8-800-250-02-62 (звонок бесплатный) или в Информационно-справочный центр по обслуживанию транспортных карт по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д. 61 (вход через арку во двор).

Источник: сайт администрации Рязани

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