Областная общественно-политическая газета
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№26 (5313)
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14.02.2017
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№26 (5313) |
Четвёртая полоса
РВ ТВ
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Фотосессия, полезная для здоровья

Участники, гости, устроители «Лыжни России – 2017» сделали десятки снимков с представителями «Рязанских ведомостей»
Фотосессия, полезная для здоровья

Во время спортивного праздника, прошедшего в минувшую субботу под Рязанью, для всех любителей здорового образа жизни «Рязанские ведомости» устроили фотоконкурс.

Нужно было сфотографироваться с сотрудниками редакции, которые были одеты в фирменные футболки, а затем разместить фото в группе «Рязанских ведомостей» в соцсети «ВКонтакте» с хэштегом #ДогониРВ. Многие из тех, кто приехал на «Лыжню России», эту возможность упускать не стали, ведь среди участников нашей фотоакции будут разыграны призы – абонементы в бассейн, на каток, в школу фитнеса и танцев. Розыгрыш состоится 15 февраля, в среду. Победители будут определяться как по наибольшему количеству «лайков» под фото (учитываются «лайки» только от подписчиков группы), так и методом случайного выбора.

С представителями «Рязанских ведомостей», а также с газетой фотографировались люди разных профессий и возрастов – студенты, педагоги, медицинские работники, спортсмены, дети с родителями, представители региональной власти. Одни были на лыжах и участвовали в гонке, другие приехали поддержать своих лыжников или просто приятно провести выходной. В кадр с нами попали известные в спортивном сообществе люди, например – президент Всероссийской федерации полиатлона Олег Лисов.

Чтобы сделать фотосессию интересной и веселой, желающим фотографироваться мы предлагали взять в руки таблички с забавными надписями: «Навострил лыжи», «Главный болельщик», «Дополз до финиша» и другими. Во время фотосессии были и забавные моменты – перед фотокамерами позировали не только люди, но и домашние животные. Например, миниатюрный пес Цезарь, который приехал на «Лыжню России» вместе со своей хозяйкой Галиной Душиной.

Напоминаем всем участникам нашего фотоконкурса: еще не поздно выложить ваши фотографии с нами и получить возможность выиграть отличные призы. Для снимков с «Лыжни России» в нашей группе «ВКонтакте» есть отдельный альбом. А сегодня мы публикуем наиболее оригинальные фото, сделанные в субботу в рамках нашей фотоакции «Догони РВ». Спасибо всем, кто отыскал корреспондентов «Рязанских ведомостей» в толпе участников массовой лыжной гонки и сделал совместные фото.

Статья опубликована в номере 26 (5313) от 14 февраля 2017 года
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