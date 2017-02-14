Рязанцы помнят архипастыря

Состоялась презентация книги «В память вечную будет праведник», посвященной жизни и деятельности митрополита Симона (Новикова)

Книга подготовлена к изданию стараниями монахини Мелетии (Панковой) в честь десятилетия блаженного упокоения Почетного гражданина Рязани и Рязанской области.

Он более тридцати лет возглавлял одну из древнейших кафедр Русской православной церкви – Рязанскую. Благодаря трудам епископа Симона в нашей области увеличилось число действующих храмов, возродилось несколько монастырей, открылись духовные учебные заведения.

В издание вошли как воспоминания архиереев, священнослужителей Рязанской епархии, также и мирян, получавших от митрополита Симона благословение и поддержку в их делах.

Книгу представил Виктор Тихонович Лунев, преподаватель воскресной школы при Николо-Ямском храме Рязани. Идея ее создания принадлежит Римме Федоровне Поповой, заместителю председателя Рязанского регионального отделения Российского комитета защиты мира, которая рассказала о том, как складывалась книга. Своими воспоминаниями об этом поделились миротворцы, общественные деятели, работники образования и культуры Рязанской области.

В книгу включен большой иллюстративный материал – документы и фотографии из государственных, церковных и частных архивов известных фотохудожников: иерея Алексия Заякина, Е.Н. Каширина, А.Н. Павлушина, В.В. Кованова, В.А. Гусева. Книга дополнена также проповедями владыки Симона. Этот поистине уникальный фолиант издан в «Рязанской областной типографии».

На презентации выступили: депутат городской Думы, Почетный гражданин города Рязани Н.В. Плетнев, священнослужитель о. Виталий (Рыбаков) и другие.

На заседании было прочитано письмо, полученное из Московского патриархата, председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Романовича Легойды. От имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла он выразил «надежду на продолжение плодотворного соработничества Русской православной церкви, государственных институтов и всех здоровых сил общества, направленного на утверждение непреходящих духовно-нравственных ценностей, укрепление идеалов добра и милосердия».

Нина Колгушкина, заслуженный учитель РФ