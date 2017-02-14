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14.02.2017
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№26 (5313) |
Четвёртая полоса
Спорт
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Рекорды и польза

Рязанцы перепрыгали многих в скиппинге
Рекорды и польза

Скиппинг – это прыжки со скакалкой. Но разные их варианты; попеременные, двойные, перекрестные, с выпадами и т. д. На днях рязанская команда New Level под руководством Руслана Немировского завоевала 12 медалей на чемпионате Москвы по Rope Skipping.

Руслан Немировский «напрыгал» на четыре «золота» в номинациях: двойные, выносливость, скорость и общий зачет. Остальные участники прыгали в категориях «базовый прыжок» и «кресты». В итоге Елена Волкова завоевала «золото» и «серебро», Дмитрий Набатов – «серебро» и «бронзу», Олег Парамзин – два «золота», Даниил Кобзев – «золото» и «серебро».

– Для меня это вторые соревнования по скриппингу, а для команды первые. И мы выступили на них успешно, – рассказал Руслан Немировский. – Прыжки со скакалкой были популярны еще в Советском Союзе, поэтому скиппингом сейчас занимаются люди разных поколений. Это лучшее кардиоупражнение, которое дает нагрузку на все группы мышц. Сам я тренируюсь по три часа. Наверное, выносливость и помогла мне сделать 206 двойных прыжков.

Статья опубликована в номере 26 (5313) от 14 февраля 2017 года
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