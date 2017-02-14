Областная общественно-политическая газета
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14 февраля 2017 года
№26 (5313)
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14.02.2017
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№26 (5313) |
Третья полоса
Экономика
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Стратегия роста

Инвестиционные проекты реализуются современниками, а отдачу от них могут и должны получать потомки
Стратегия роста

За последние годы управление Рязанской областью стало отвечать современным российским реалиям. Разговор об этом начнем с промышленности и сельского хозяйства – отраслей, дающих львиную долю валового регионального продукта.

В июне 2016 года Рязанская область вошла в список десяти лучших регионов РФ по реализации майских указов Президента РФ в сфере экономики. В июле прошлого года – область с индексом 59,32 заняла уже пятое место в ТОП-10. При проведении исследования учитываются такие показатели, как улучшение инвестиционного климата, поддержка малого и среднего бизнеса, развитие АПК.

Успехов не достичь без реформирования областного инвестиционного законодательства, участия, на основе софинансирования, в наиважнейших федеральных государственных программах, а для этого – перестройки, причем кардинальной, бюджетных расходов. Это и многое другое было проделано в самые короткие сроки. Плоды этого многогранны. Приведем лишь самые масштабные примеры.

Промышленность будущего

Среди наиболее крупных инвестиционных проектов – биотехнологический производственный комплекс «ФОРТ» в Рязанском районе. В 2012 году на пустыре выросли четыре корпуса производственных зданий общей площадью сорок тысяч квадратных метров, современный офис в стиле хай-тек, автономная электростанция, собственные очистные сооружения, а два года спустя на заводе запустили первую линию лекарственных препаратов. Объем инвестиций в проект составил около семи миллиардов рублей. Как отмечал на страницах нашей газеты генеральный директор компании «ФОРТ» Антон Катлинский, с самого начала было понятно, что проект представляет не только коммерческий интерес, но имеет государственное значение, особенно с точки зрения продукции, которую выпускает «ФОРТ». Продукция уникальная, в России нет производства такого уровня, соответствующего стандартам GMP с таким объемом производства, и с таким набором технологий, и с такой квалификацией персонала, которая способна произвести медицинскую биотехнологическую продукцию, в первую очередь вакцины, для нужд нашего населения. В прошлом году рязанский завод досрочно выполнил масштабный государственный заказ по выпуску противогриппозных вакцин.

В Рязани, в частности на площадке прекратившего свое существование бывшего завода ЗИЛ, стремительно развивает свои производства группа компаний «ТехноНИКОЛЬ» в Рязани, выпускающая кровельные и теплоизоляционные материалы. Заводы в ее составе открываются один за другим. В прошлом году «ТехноНИКОЛЬ» ввела в эксплуатацию в Рязани одно из крупнейших в стране предприятий по производству однокомпонент­ных полиуретановых монтажных пен.

К крупнейшим относится и инвестиционный проект по запуску завода «Бервел». Без калиброванного проката не могут обойтись машиностроители. Высокопрочный крепеж необходим в энергетике, в промышленном и гражданском строительстве, железнодорожникам, представителям других отраслей. Вся эта продукция раньше импортировалась, хотя в стране – своя развитая металлургия. И вот, наконец-то, под городом Рыбное появился завод калиброванного проката и высокопрочного крепежа «Бервел». Введена в эксплуатацию первая очередь проекта, объем инвестиций превысил три миллиарда рублей.

Один из наиболее значимых инвестпроектов реализован в Сасове. Здесь открыт центр обработки и хранения данных «Яндекса». Масштабные инвестиции пришли и в Михайловский район, где, в частности, построен Серебрянский цементный завод холдинга «БазэлЦемент». В Касимовском районе ускоренно развивается Елатомский приборный завод. Достаточно сказать, что за пятилетку на предприятии объемы производства удвоились. Останавливаться на достигнутом елатомцы не собираются. Сейчас на предприятии активно реализуется инвестиционный проект: создается новое подразделение по выпуску одноразовых медицинских изделий.

Создается, добавим, при государственной поддержке региона. Она оказывается всем инвесторам, пришедшим в Рязанскую область с крупными проектами. В том числе и владельцам предприятия «Аутомотив Лайтинг» в Рязани, выпускающего автомобильную светотехнику.

Шанс на вторую жизнь получил Рязанский станкозавод, разрушенный 20 лет назад. При поддержке Президента В.В. Путина началось восстановление предприятия.

Аграрный потенциал

Инвестиции – залог стабильного будущего. Проекты реализуются современниками, а отдачу от них могут и должны получать потомки. В аграрном секторе Рязанщины реализуются проекты, уникальные для всей России.

В первую очередь это относится к молодому предприятию «Вакинское Агро», организованному в мае 2012 года в Рыбновском районе. Всего за четыре года хозяйство распахало запущенные, поросшие березняком и кустарником земли, провело большую работу по приобретению их у горе-владельцев. Сейчас для обеспечения дойного стада полноценным рационом в «Вакинском-Агро» используется более 12 тыс. га собственных сельскохозяйственных угодий. Для обработки земли и возделывания культур хозяйством закуплена современная мощная высокопроизводительная техника.

А дойное стадо здесь – крупнейшее. В состав животноводческого комплекса входят фермы, молочный завод-автомат. На предприятии насчитывается 4477 голов КРС, которых обслуживают 33 робота добровольного доения компании DeLaval, что обеспечивает 100% контроль качества сырья. В настоящее время строится новый комбикормовый завод. Он будет полностью автоматизирован.

Не менее масштабные проекты – и в свиноводстве. В последние годы наиболее интенсивный рост поголовья отмечался, пожалуй, в ООО «Вёрдазернопродукт» Сараевского района. Для стабильного обеспечения хозяйства кормами реализован также проект по строительству комбикормового завода: с 2015 года в ООО «Рязанские комбикорма» готовится полная линейка сбалансированных полнорационных комбикормов из зерна, поставляемого с сельскохозяйственных предприятий холдинга «Молочный продукт».

Рост инвестиций наблюдается во всех сферах регионального АПК, в том числе и в перерабатывающей промышленности. Возьмем для примера «Рязаньзернопродукт» – высокотехнологичное мукомольное предприятие. Здесь перерабатывают до 1700 тонн зерна в сутки. Причем делается это на суперсовременном оборудовании. Предприятие запустило в эксплуатацию инновационный мельничный комплекс мощностью 1400 тонн в сутки, аналогов которому нет ни в России, ни в Европе. Отличительными особенностями мельницы являются наличие машины, позволяющей сортировать зерно по цвету, форме и выполненности, а также возможность анализа продукта в потоке не только по показателям ГОСТа, но и по таким его хлебопекарным свойствам, как содержание протеина и водопоглотительная способность.

АО «Рязаньзернопродукт» закупает большую часть продовольственной пшеницы, выращиваемой в регионе. Здесь изготавливается около 40 видов муки – в зависимости от запросов потребителей. Предприятие входит в состав ГК «Грейн Холдинг».

В регионе развивают свой бизнес современные хозяйства всех типов: гигантские агрохолдинги, фермеры, использующие только новейшие технологии, а для этого требуется очень надежная и эффективная техника и оборудование. Основными видами продовольствия рязанцы кормят не только себя, но и другие регионы. Агропромышленный комплекс становится настоящим локомотивом областной экономики.

В регионе значительно увеличилась урожайность зерновых. Много внимания уделяется финансовому состоянию хозяйств. За последние восемь лет резко выросли площади под культурами, востребованными на рынке: под кукурузу на зерно – в 12 раз, под масличными – в 6 раз.

Приведем цифры, говорящие о росте производства молока в сельхозпред­приятиях. В 2008 году рязанские аграрии произвели его 272,9 тыс. тонн, а в 2016 г. – уже 325,4 тыс. тонн, на 19,2% больше. Рост обеспечивается за счет интенсификации производства. Надой на 1 фуражную корову в 2008 году составлял 3602 килограмма, в 2016 г. – 5797 килограммов. За этот же период в 5,5 раза увеличилось производство свинины: в 2008 году оно было на уровне 5,7 тыс. тонн, в 2016 – 31,2 тыс. тонн.

И работа на перспективу продолжается. В мае прошлого года заключено Соглашение между Рязанской областью, холдингом Charoen Pokphand Group и Российским фондом прямых инвестиций о строительстве на территории региона крупнейшего в России молочного комплекса на 80 тыс. голов. Стоимость проекта составит около 1 млрд долларов США.

Статья опубликована в номере 26 (5313) от 14 февраля 2017 года
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