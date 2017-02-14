Областная общественно-политическая газета
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14 февраля 2017 года
№26 (5313)
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14.02.2017
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№26 (5313) |
Третья полоса
Общество
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Важное звено медицины

Самые передовые технологии эффективны тогда, когда есть квалифицированные кадры
Важное звено медицины

В Рязанском медицинском колледже состоялось награждение призеров Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Почетные грамоты Министерства здравоохранения РФ за успешное участие во Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 2015 года получили акушерка областного клинического перинатального центра Оксана Ромуальдовна Механтьева и медицинская сестра областной клинической больницы Наталья Ивановна Кузнецова.

Конкурс проходил заочно. Его участники должны были представить отчет о своей работе за три последних года. Акушерка Оксана Ромуальдовна Механтьева рассказала о своих исследованиях. Она занималась анализом эффективности немедикаментозных методов обезболивания родов. В областном перинатальном центре применяют три подобных практики: фитбол (прыжки или раскачивания на мяче), аква-терапию (прием душа) и аудиотерапию (некоторые роженицы просят поставить им радиопередачи, но большинство предпочитает звуки природы). В результате своих исследований Оксана Ромуальдовна выяснила, что применение немидекаментозных методов сокращает продолжительность родов в среднем на два часа. При этом эффект обезболивания увеличивается, так как данные методы имеют отвлекающий и расслабляющий эффект.

В 2016 году победителем в номинации «Лучший лаборант-техник» этого же конкурса стала Татьяна Устюкова, старший фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории. Она работает на новейшем медицинском оборудовании, аналоги которого есть только в пяти клиниках России. На нем Татьяна Юрьевна проводит цитометрию (исследование) раковых клеток.

Почетные грамоты медицинским работникам вручали заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина и член Комитета Совета Федерации по социальной политике Лариса Тюрина. В этот же день нагрудного знака «Отличник здравоохранения» удостоен рентгенлаборант городской клинической больницы № 4 Юрий Яковлевич Еремин. В медицине он работает уже 70 лет. В 1946 году окончил фельдшерско-акушерскую школу и устроился фельдшером в клиническую больницу имени Семашко. Затем переучился на рентгенолога и перешел на работу в городскую клиническую больницу № 4, где трудится уже 62 года. Помимо работы с пациентами, Юрий Яковлевич вел большую общественную деятельность. С 1960 по 1990 год он организовывал в городе спортивные соревнования между медицинскими учреждениями, в рамках которых проводились чемпионаты по легкой атлетике, плаванию, стрельбе. Сам Юрий Яковлевич имеет II спортивный разряд по плаванию, лыжному спорту, бегу и стрельбе. Пропаганду здорового образа жизни он вел и в своей больнице. В течение трех лет проводил для коллег оздоровительную гимнастику и спортивные тренировки в группе здоровья. Сегодня ветеран медицины продолжает работу в рентген-кабинете и после награждения поспешил к своим пациентам.

Статья опубликована в номере 26 (5313) от 14 февраля 2017 года
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