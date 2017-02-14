Светлые головы, умелые руки

В Рязани назвали имена лучших молодых профессионалов

В правительстве области наградили призеров и победителей регионального этапа чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia, который проходил с 7 по 9 февраля.

Золотые, серебряные и бронзовые медали получили молодые сварщики, электрики, отделочники, швеи, медсестры, кондитеры, столяры, парикмахеры, лаборанты, а также юные робототехники. За звание самых умелых боролись на своих площадках студенты рязанских ссузов и вузов, начинающие рабочие. К каждому конкурсанту был прикреплен эксперт-профессионал, который наблюдал за ходом работ и ставил оценки.

Участница чемпионата рабочих профессий, студентка-второкурсница Рязанского строительного колледжа Анна Чебан (на фото) стала обладательницей серебряной медали в компетенции «Малярные и декоративные работы». Результатом девушка осталась очень довольна. Профессию маляра-штукатура она выбрала не случайно – строительством и отделкой занимается отец Анны, и уже сейчас папа с дочкой работают вместе. Анна считает, что ее профессия сегодня востребована, как никогда, – активно идет жилищное строительство, люди часто меняют внутреннее оформление в домах и квартирах. После окончания колледжа Анна намерена продолжить образование и стать дизайнером интерьера.

Приветствуя молодых профессионалов и их наставников, вице-губернатор Сергей Филимонов подчеркнул, что во время чемпионата ребята продемонстрировали глубокие теоретические знания, способность эффективно применять их на практике, доказали, что смогут стать настоящими мастерами своего дела. Вице-губернатор выразил надежду, что в скором времени победители и призеры регионального чемпионата рабочих профессий пополнят трудовые коллективы предприятий и организаций области.

– Сегодня в регионе делается все, чтобы повысить конкурентоспособность молодежи, обеспечить качественную подготовку специалистов по наиболее востребованным в экономике и социальной сфере профессиям, создать необходимые условия для их трудоустройства. И эта работа будет продолжена, – заверил собравшихся Сергей Филимонов.