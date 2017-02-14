Областная общественно-политическая газета
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14 февраля 2017 года
№26 (5313)
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14.02.2017
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№26 (5313) |
Вторая полоса
Общество
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Заплатишь, тогда и за руль

В прошлом году 3925 рязанских должников были ограничены в специальном праве

Такие итоговые данные приводит управление Федеральной службы судебных приставов по региону. В 2016 году в арсенале судебных приставов-исполнителей появился новый метод воздействия на должников – временное ограничение специального права на управление транспортным средством. И, как оказалось, для многих должников он стал мерой, приносящей зачастую незамедлительный положительный результат. Находились средства, погашались задолженности в сотни тысяч рублей. Все постановления, кроме одного, касаются запрета находиться за рулем автомобилей разной грузоподъемности и 1 запрет вынесен для водителя самоходной машины. Из всей массы решений 3431 вынесено в отношении должников по алиментным обязательствам, 151 – постановление по исполнительным производствам о взыскании административных штрафов, назначенных судами, 147 – по исполнительным производствам о взыскании ущерба, причиненного преступлением. Такие меры дают свои первые плоды. 61 постановление ограничения отменено в связи с удовлетворением должниками всех требований. О своих обязанностях под давлением закона вспомнили 39 злостных алиментщиков, 17 должников по административным штрафам. Всего управлением Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области с должников, ограниченных в спецправе, за прошлый год взыскано более 6,3 млн. рублей, большая часть – свыше 5,8 млн. рублей – с должников по алиментам.

По материалам сайта ФССП РФ по региону

 

Статья опубликована в номере 26 (5313) от 14 февраля 2017 года
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