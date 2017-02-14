Областная общественно-политическая газета
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№26 (5313)
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14.02.2017
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№26 (5313) |
Вторая полоса
РВ ТВ
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Тренировка спокойствия

Родители школьников сдали ЕГЭ по русскому языку и на себе испытали, каково это – бороться за каждый балл. Оказалось – ничего страшного
Автор фото: Димитрий Соколов | Тренировка спокойствия
Фото автора.

Хоть на часок вернуться в школьные годы – теперь это легко. Достаточно прийти на один из всероссийских диктантов, которые проводятся каждый год в стенах вузов, и проверить свои знания по русскому языку, истории или географии. Но вот сдавать Единый госэкзамен взрослым людям приходится впервые.

Сегодня никаких привилегий – даже министру образования области Ольге Щетинкиной и ректору РИРО, где проходит экзамен, Андрею Кашаеву. Если звенит на входе металлодетектор, значит, процедуру допуска в аудиторию нужно проходить еще раз. С собой пронести можно только воду и необходимые медикаменты.

Среди известных лиц на Едином госэкзамене по русскому языку – вице-губернатор Сергей Филимонов, уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина, член Общественной палаты РФ Ольга Воронова, главный редактор газеты «Рязанские ведомости» Галина Зайцева. И все-таки главные участники сегодняшнего тестирования – это родители выпускников, им предложено на себе испытать плюсы и минусы сдачи ЕГЭ.

У Сергея Владимировича Филимонова в этом году сын заканчивает 11-й класс.

– Я взял тесты у сына, чтобы освежить знания по русскому и немного потренироваться. Не все задания дались с ходу, пришлось вспоминать и учить правила, – говорит Сергей Филимонов. – Взрослым полезно поучаствовать в этой процедуре. Нужно понять, как она построена, убедиться в том, что ничего страшного нет, и потом успокоить детей. Самое главное – это побороть психологический страх перед ЕГЭ.

Порядок проведения тестирования у вип-персон сегодня такой же, как у школьников. Распечатка контрольно-измерительных материалов с зашифрованного носителя, зоркий глаз видеокамеры под потолком, волнительные минуты ожидания. Только количество заданий поменьше – скидка на занятость приглашенных, и вместо положенных трех с половиной часов Единый госэкзамен длится всего 40 минут. Правда, наиболее сложная часть – сочинение – не миновала и высоких гостей. Когда министр образования сам садится за парту, становится понятнее, как лучше выстраивать методику обучения.

– Я все задания разделила бы на несколько категорий, – делится своими впечатлениями после тестирования Ольга Щетинкина. – Первая – это где достаточно обычной логики, жизненного опыта и знания русского языка на бытовом уровне. Вторая группа заданий требует знания терминов, понятий, языковых конструкций. И третья – задания творческого характера. Они особенные, потому что для их выполнения нужны эмоциональная уравновешенность и вдохновение. На экзамене бывает непросто войти в особое творческое состояние и написать небольшое сочинение, но этому нужно учиться. Мне был предложен текст о значении красоты в нашей жизни, о понятии эстетического. С удовольствием поразмышляла над отрывком из работы выдающегося педагога Василия Сухомлинского. По моему мнению, для человека думающего, с определенным уровнем развития преодолеть минимальный порог баллов по ЕГЭ не составит особого труда.

Уполномоченный по защите прав ребенка Екатерина Мухина не первый год наблюдает за тем, как проходят экзамены в пунктах приема ЕГЭ, имеет статус федерального эксперта.

– Прихожу к выводу, что ребята относятся к Единому госэкзамену все более и более спокойно, а все трудности преодолевают с юмором. Четвертый год я присутствую на площадках его проведения в статусе федерального эксперта и могу сказать, что процедура экзамена в Рязанской области отлажена до мелочей и обстановка везде доброжелательная.

– Ничего ужасного или сверхсложного в тестах нет, но готовиться к ним, естественно, необходимо. Просто так, без багажа знаний, на задания не ответишь – это точно. Что могу посоветовать – не суетиться, не паниковать, спокойно и вдумчиво прочитать задание – и первые мысли сразу же появятся. Именно так сегодня я и подошел к написанию теста, – говорит Сергей Филимонов.

Особенности сдачи ЕГЭ взрослые участники тестирования обсудили за «круглым столом». В этой системе оценки знаний даже ее критики стали находить немало плюсов, и самый большой из них – это возможность поступить в престижные вузы без всяких связей. А тем, кто задействован в проведении экзамена непосредственно в пунктах сдачи, эксперты порекомендовали чаще улыбаться и вести себя в аудитории более раскрепощенно: эмоции имеют свойство передаваться. Досрочная сдача ЕГЭ в области стартует уже 23 марта.

Точка зрения

Ольга Воронова,
профессор РГУ им. С.А. Есенина:

– Видно, что технологию проведения ЕГЭ удалось значительно усовершенствовать. Одно из преимуществ этой формы итоговой аттестации – равные возможности для выпускников при поступлении в любой вуз страны. Другой плюс – соблюдение единого образовательного стандарта для всех регионов, что очень важно при наличии большого количества учебников. К сожалению, ЕГЭ породил массовое репетиторство. К тому же в школах начинают отбирать время от преподавания литературы, чтобы успеть натаскать выпускников на сдачу теста по русскому. Тревожит и то, что начинает отставать уровень развития устной речи, поскольку экзамен предполагает только письменные ответы. А вот возвращение сочинения – это прекрасно. Возврат к лучшим традициям нашего гуманитарного образования можно только приветствовать.

Статья опубликована в номере 26 (5313) от 14 февраля 2017 года
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Родители школьников сдали ЕГЭ по русскому языку и на себе испытали, каково это – бороться за каждый балл. Оказалось – ничего страшного
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