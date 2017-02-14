Запечатленное время

Областная общественно-политическая газета
15:28 МСК
Вторник
14 февраля 2017 года
№26 (5313)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязанской области увеличился размер ежегодной денежной выплаты донорам Впервые ребёнок с синдромом Дауна представляет рязанский регион на III Всероссийских «Стартах мечты» В Рязани определили лучший школьный музей Огнеборцы в Рязанской области отбивали у огня жилой дом Губернатор Рязанской области Олег Ковалев поставил задачу обеспечить оперативную расчистку снега на автодорогах и улицах населенных пунктов регионаПолучить льготные транспортные карты рязанцы могут в отделениях МФЦНиколай Любимов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской областиВ Сасове Рязанской области есть традиция поздравлять с юбилеем старейших жителей города Вопросы поддержки АПК обсудили сегодня на заседании правительства Рязанской областиЗа сутки на дорогах Рязанской области произошло 27 ДТП Ночью с улиц Рязани вывезли 484 кубометра снега В Рязанской области злоумышленники украли 400 метров железнодорожных рельсов На чемпионате и первенстве Рязанской области по плаванию определились сильнейшиеРязанские животноводы изучают передовой опыт нижегородских коллег В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие более 400 старшеклассников из Рязанской области В Рязани стартовали три всероссийских педагогических конкурса В Рязани столкнулись две иномарки Губернатор Рязанской области Олег Ковалев заявил об отставке Рязанцев приглашают на «Хоккей в валенках»Трое преступников в масках в Рязани напали на предпринимателя В регионе действует звание «Ветеран труда Рязанской области» На свалке в Турлатово города Рязани обнаружили концентрированную серную кислоту Рязанских водителей просят быть предельно осторожными на дороге Николай Любимов: Рязанская область – «очень перспективная, очень красивая, с богатым культурным и историческим прошлым, с богатым потенциалом в сфере туризма, промышленно и сельскохозяйственно развитый край»В Рязанской области тушили дачный дом
Главная страница / Новости Рязани и области
14.02.2017
Просмотров: 93
№26 (5313) |
Вторая полоса
Общество
Версия для печати

Запечатленное время

Рязанские архивисты начинают реализацию исследовательского проекта, посвященного 100-летию комсомола

Об этом шла речь на коллегии главного архивного управления Рязанской области, которая прошла совместно с Рязанским областным отделением общества историков-архивистов.

Заседание коллегии открыла начальник главного архивного управления области Александра Перехватова, которая рассказала об итогах работы в прошлом году и планах на ближайшую перспективу. В работе коллегии принял участие заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев. Он вручил грамоты главного архивного управления лучшим архивным работникам области – начальнику архивного отдела Рязанского района Е. Высоцкой и Т. Тюбаевой – начальнику сектора архив­ного дела администрации Кадомского района.

Архивная служба в регионе развивается и четко выполняет свои государственную и социальную функции. Предпринимаются серьезные усилия для улучшения сохранности документов, которых только в Государственном архиве Рязанской области находится более 2 млн. дел, объединенных более чем в 10 тысяч фондов. Причем в нашем архиве, одном из богатейших в России, сохраняются документы, начиная с XIV века. В распоряжении рязанских архивистов все больше современного компьютерного оборудования и материалов, которые позволяют проводить оцифровку документов. Областное управление обеспечивает в полной мере доступ граждан к архивному наследию. Так, совсем недавно в одном из двух зданий ГАРО были открыты новый читальный зал и конференц-зал.

Исследовательская работа – важная составляющая деятельности регионального архивного ведомства. Предполагается, что результаты исследований, связанных с предстоящим в 2018 году 100-летием комсомольской организации, будут опубликованы в книге, приуроченной к юбилею. Важнейшей составной частью коллегии стало участие архивистов и краеведов-исследователей в работе трех тематических секций. На заседаниях каждой из них прозвучали интереснейшие доклады и сообщения – о знаменитых исторических местах Рязанщины, от Ерлина и Морозовых Борков до Сапожка и Кадома. Среди своеобразных исторических героев исследований – географ и статистик Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский и руководитель фольклорного коллектива Варвара Лазукова, писатель и переводчик Анна Ганзен и граф Ермолов. События революции и послереволюционных лет, Великой Отечественной войны и далекого русского средневековья отражены в сообщениях архивистов, библиотекарей, музейных работников, учителей истории из всех районов области. Богатства архивов неисчерпаемы. Именно в документах отражено время, судьбы людей, дыхание эпохи. Исследователи, которые соприкасаются с документом, ближе всего к исторической правде. Рязанские архивисты, как никто, умеют отражать ее в своих исследованиях.

Статья опубликована в номере 26 (5313) от 14 февраля 2017 года
Тренировка спокойствия
Родители школьников сдали ЕГЭ по русскому языку и на себе испытали, каково это – бороться за каждый балл. Оказалось – ничего страшного
Димитрий Соколов
Стратегия роста
Инвестиционные проекты реализуются современниками, а отдачу от них могут и должны получать потомки
Юрий Евстифеев
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Вести районов
Вести районов
Общество
Без изъянов
Министр МЧС России Владимир Пучков свою рабочую поездку в Рязанскую область начал с посещения Шиловского района
Общество
Светлые головы, умелые руки
В Рязани назвали имена лучших молодых профессионалов
Людмила Иванова
Общество
Заплатишь, тогда и за руль
В прошлом году 3925 рязанских должников были ограничены в специальном праве
Экономика
Стратегия роста
Инвестиционные проекты реализуются современниками, а отдачу от них могут и должны получать потомки
Юрий Евстифеев
Общество
Важное звено медицины
Самые передовые технологии эффективны тогда, когда есть квалифицированные кадры
Анна Добролежа
РВ ТВ
Фотосессия, полезная для здоровья
Участники, гости, устроители «Лыжни России – 2017» сделали десятки снимков с представителями «Рязанских ведомостей»
Людмила Иванова
Общество
Рязанцы помнят архипастыря
Состоялась презентация книги «В память вечную будет праведник», посвященной жизни и деятельности митрополита Симона (Новикова)
Спорт
Рекорды и польза
Рязанцы перепрыгали многих в скиппинге
Елена Серебрякова
№ 26 (5313) от
14 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
Самый массовый старт
Около 20 тысяч жителей области приняли участие во Всероссийской гонке «Лыжня России-2017»
Без изъянов
Министр МЧС России Владимир Пучков свою рабочую поездку в Рязанскую область начал с посещения Шиловского района
Светлые головы, умелые руки
В Рязани назвали имена лучших молодых профессионалов
Заплатишь, тогда и за руль
В прошлом году 3925 рязанских должников были ограничены в специальном праве
Тренировка спокойствия
Родители школьников сдали ЕГЭ по русскому языку и на себе испытали, каково это – бороться за каждый балл. Оказалось – ничего страшного
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru
Рекламные материалы