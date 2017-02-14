Запечатленное время

Рязанские архивисты начинают реализацию исследовательского проекта, посвященного 100-летию комсомола

Об этом шла речь на коллегии главного архивного управления Рязанской области, которая прошла совместно с Рязанским областным отделением общества историков-архивистов.

Заседание коллегии открыла начальник главного архивного управления области Александра Перехватова, которая рассказала об итогах работы в прошлом году и планах на ближайшую перспективу. В работе коллегии принял участие заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев. Он вручил грамоты главного архивного управления лучшим архивным работникам области – начальнику архивного отдела Рязанского района Е. Высоцкой и Т. Тюбаевой – начальнику сектора архив­ного дела администрации Кадомского района.

Архивная служба в регионе развивается и четко выполняет свои государственную и социальную функции. Предпринимаются серьезные усилия для улучшения сохранности документов, которых только в Государственном архиве Рязанской области находится более 2 млн. дел, объединенных более чем в 10 тысяч фондов. Причем в нашем архиве, одном из богатейших в России, сохраняются документы, начиная с XIV века. В распоряжении рязанских архивистов все больше современного компьютерного оборудования и материалов, которые позволяют проводить оцифровку документов. Областное управление обеспечивает в полной мере доступ граждан к архивному наследию. Так, совсем недавно в одном из двух зданий ГАРО были открыты новый читальный зал и конференц-зал.

Исследовательская работа – важная составляющая деятельности регионального архивного ведомства. Предполагается, что результаты исследований, связанных с предстоящим в 2018 году 100-летием комсомольской организации, будут опубликованы в книге, приуроченной к юбилею. Важнейшей составной частью коллегии стало участие архивистов и краеведов-исследователей в работе трех тематических секций. На заседаниях каждой из них прозвучали интереснейшие доклады и сообщения – о знаменитых исторических местах Рязанщины, от Ерлина и Морозовых Борков до Сапожка и Кадома. Среди своеобразных исторических героев исследований – географ и статистик Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский и руководитель фольклорного коллектива Варвара Лазукова, писатель и переводчик Анна Ганзен и граф Ермолов. События революции и послереволюционных лет, Великой Отечественной войны и далекого русского средневековья отражены в сообщениях архивистов, библиотекарей, музейных работников, учителей истории из всех районов области. Богатства архивов неисчерпаемы. Именно в документах отражено время, судьбы людей, дыхание эпохи. Исследователи, которые соприкасаются с документом, ближе всего к исторической правде. Рязанские архивисты, как никто, умеют отражать ее в своих исследованиях.