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14.02.2017
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№26 (5313) |
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Спорт
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Самый массовый старт

Около 20 тысяч жителей области приняли участие во Всероссийской гонке «Лыжня России-2017»
Автор фото: Александр Королев | Самый массовый старт
Фото: Александр Королев.

Эта гонка особенная. Вместе с мастерами спорта России на дистанцию отправились те, кто впервые встал на лыжи. Рядом с детворой соревновались ветераны. На старт рязанцы вышли школьными классами, производственными цехами, армейскими подразделениями.

За час до старта мастер-класс для новичков провел тренер СДЮСШОР «Олимпиец», мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Анатолий Бирюков. Такие знания в книжках не почерпнешь. Даже если и открыть учебник по лыжным гонкам, то вряд ли узнаешь – как уходить на дистанцию при масс-старте, что делать, если в толпе тебе случайно сломали палку, каким образом разложить силы на «десятке», чтобы успешно финишировать. Многим советы Анатолия Егоровича помогли не только добраться до финиша, но еще и соперников по пути обогнать.

На лыжне главное – не суетиться, но в vip-забеге эмоции зашкаливают. На дистанции в 2017 метров соревновались рязанские чиновники и депутаты. Болельщики в восторге от того азарта, с которым участники забега преодолевали дистанцию. Первым на финишную прямую вышел депутат Рязанской городской Думы, по совместительству член президиума федерации лыжных гонок Рязанской области Игорь Яшин, но прямо перед финишем упал. Отрыв от соперников у него был достаточным для того, чтобы подняться и победить.

– Выиграть не планировал, потому что сильные соперники заявились, – сказал сразу после финиша Игорь Яшин. – Я хочу сказать, что это великолепные соревнования. Благодарю Анатолия Егоровича Бирюкова, Владимира Петровича Скрипченко из СДЮСШОР «Олимпиец», а также всю их команду, которая готовила трассу. Лыжные гонки – это один из видов спорта, который воспитывает в человеке трудолюбие, выносливость и особое отношение к такому понятию, как чувство Родины. Эти соревнования для массового спорта и проводятся для того, чтобы вовлечь большее количество людей в занятия физкультурой. Посмотрите, сколько здесь маленьких детишек!

В основном этапе, на дистанциях 5 и 10 километров, приняли участие руководители областных министерств и ведомств, силовых структур, представители трудовых коллективов, студенты вузов и ссузов, курсанты, школьники, профессиональные спортсмены и любители, жители региона – всего более 5 тысяч человек.

На «пятерке» среди мужчин первым к финишу пришел учащийся Рязанского строительного колледжа Алексей Адров. Его время на финише – 12 минут 11,6 секунды. Колледж к спортивным достижениям парня отношения не имеет, а вот отец, Виталий Александрович, и тренеры С­ДЮСШОР «Олимпиец» – самое непосредственное. Впервые папа поставил сына на лыжи в три года, а уже через год Алексей стартовал на «Лыжне России».

– Первый раз я бежал «Лыж­ню России» в 2005 году, – вспоминает Алексей Адров. – Меня тогда наградили как самого младшего участника. Сейчас мне 16 лет, и я не расстаюсь с лыжами. В прошлом году начал заниматься биатлоном. Вроде бы что-то начинает получаться. В этом сезоне я стал первым из юных рязанских биатлонистов кандидатом в мастера спорта России.

У девушек на 5-километровой дистанции самой быстрой оказалась Полина Садовникова. Ее время 13 минут 30,9 секунды.

– Мне 13 лет, и я занимаюсь лыжами в СДЮСШОР «Вымпел», – говорит чемпионка. – В этом году выиграла все старты в своей возрастной группе. Сегодняшнюю победу посвящаю своим родителям – Алексею Михайловичу и Инне Евгеньевне. Они тоже любят кататься на лыжах.

«Десятку» у мужчин выиграл участковый уполномоченный УМВД России по Рязанской области капитан полиции Сергей Андреев. Мастер спорта буквально пулей пролетел по дистанции, показав время 22 минуты 5 секунд. Перед финишем Сергей сбавил скорость и спокойно завершил дистанцию с флагом спортобщества «Динамо» в руках.

– На дистанции пришлось серьезно поработать, – поделился впечатлениями сразу после финиша Сергей Андреев. – Бежать быстро всегда тяжело. Я участвовал в «Лыжне России» шесть или семь раз, и с каждым разом соперники бегут все быстрее. Всегда соревнуемся и боремся до последнего. Сегодня я просто оказался сильнее.

Победительница на 10-километровой дистанции у женщин Людмила Цыпулина (время – 25 минут 12, 6 секунды) показывает стабильно высокие результаты на протяжении уже двух десятков лет и в «Лыжне России» участвует с самых первых соревнований. Многие невольно завидуют ее спортивному долголетию. Кататься на лыжах можно до глубокой старости, а вот удерживать долгие годы лидерские позиции в регионе – дано избранным. Людмила как раз из таких настойчивых и преданных лыжному спорту людей.

Успешно преодолели дистанцию «На лыжне России‑2017» и корреспонденты газеты «Рязанские ведомости» Людмила Иванова и Елена Серебрякова. В призеры не попали, но главные победы у них еще впереди.

В целом по области «Лыжня России‑2017» прошла в 20 муниципальных образованиях. От имени губернатора Олега Ковалева участников и гостей мероприятия приветствовала заместитель председателя правительства региона Елена Буняшина. Она отметила, что соревнования «Лыжня России» являются одними из самых масштабных в стране, привлекая с каждым годом все большее внимание профессиональных спортсменов и любителей здорового образа жизни.

Статья опубликована в номере 26 (5313) от 14 февраля 2017 года
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