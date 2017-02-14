Вести районов

СОКОЛОВКА. В поселке Мурмино открылось семейное кафе «Алиса». В нем не торгуют спиртным, главное блюдо в меню – пицца различной рецептуры, а среди напитков только соки, чай и кофе. Заведение имеет и социальную направленность: по взаимной договоренности с администрацией Мурминского поселения в кафе будут проходить детские выставки, встречи ветеранов войны и труда, выставки народно-художественных промыслов.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. Жительница деревни Борисовка Нина Степановна Игнатова 13 февраля отметила свое столетие. Нина Степановна родилась в Москве. Рано потеряла родителей, выходили ее дед и бабушка на Рязанщине. Не окончив и шести классов, четырнадцатилетняя Нина в 1932 году пришла работать в колхоз и трудилась наравне со взрослыми. В 1939 году Нину Степановну впервые избрали депутатом в сельский и районный советы депутатов и доверили должность председателя Борисовского сельского исполкома, с тех пор она и работала на этом посту несколько десятков лет. Сразу после войны Нина Степановна вышла замуж за Ивана Игнатова. У них родилось пятеро детей. Но свою любимую работу она никогда надолго не оставляла. У Нины Степановны теперь восемь внуков и правнуков.

КАСИМОВ. В залах Касимовского историко-культурного музея-заповедника состоялось открытие новой выставки – «Купеческая кладовая», экспонаты которой охватывают период конца XIX – начала XX века. Разнообразие убранства купеческого жилища демонстрируют бытовые предметы: фарфоровая посуда, столовые предметы, женские принадлежности, часы и многое другое. А замечательная коллекция самоваров напомнит о традициях русского чаепития и гостеприимства.

САСОВО. В ДЮСШ «Планета спорта» прошел День зимних видов спорта – праздник, посвященный 3-ей годовщине со дня открытия XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в Сочи. В этом году участниками праздника стали учащиеся всех отделений ДЮСШ и их родители.

МИХАЙЛОВ. Михайловские участники Всероссийского этапа конкурса социальных квестов «Флагман» завоевали первое место. В этом конкурсе участвовало более двухсот школьных команд из всех регионов Российской Федерации. В финал вышли лучшие из лучших, и среди них учащиеся 8 «А» класса Михайловской средней школы № 1 Валентина Власова, Анастасия Федорец, Софья Кочеткова и Валерия Шитова. Они с честью выдержали все конкурсные испытания и вернулись домой с дипломами победителей.