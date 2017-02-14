Без изъянов

Министр МЧС России Владимир Пучков свою рабочую поездку в Рязанскую область начал с посещения Шиловского района

Вертолет министра МЧС приземлился на площадке возле ледовой переправы у села Юшта. Переправа начала действовать с 10 января 2017 года. Перед началом эксплуатации инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Рязанской области провели техническое освидетельствование объекта.

– В сутки по переправе проезжают до сотни автомобилей, – сказал первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по чрезвычайным ситуациям по Рязанской области Магомет Дарсигов. – Толщину льда мы контролируем регулярно. Сейчас она составляет 48–50 сантиметров. Это вдвое выше нормы и вполне достаточно для того, чтобы выдержать автомобили массой до 3 тонн. Дежурство сотрудников переправы организовано в круглосуточном режиме, имеется все необходимое оборудование для оказания помощи в случае ЧС. Зона выхода на переправу оборудована информационными щитами, на объекте размещены необходимые дорожные знаки. Протяженность ледовой трассы составляет 400 метров, ширина – 15 метров.

Владимир Пучков выслушал пояснения Дарсигова и вышел на лед. Местные рыбаки, увидев подошедшего к ним министра, были несколько обескуражены происходящим, ведь Пучкова в поездке сопровождали с десяток генералов, да еще и федеральные СМИ. Владимир Андреевич по-приятельски поздоровался с любителями зимней рыбалки и стал расспрашивать о том, знают ли они правила безопасного поведения на реке. Экзаменовку рыболовы прошли успешно.

Министр попросил у одного из них удочку и посидел несколько минут над лункой, но клев, по словам рыбаков, сегодня был неактивным, потому что стала меняться погода, а рыба на это чутко реагирует.

Далее министр МЧС осмотрел пункт обогрева, ознакомился с состоянием техники Рязанской областной противопожарной спасательной службы, один из отрядов которой дислоцируется в поселке Шилово, осмотрел пункт обогрева для рыбаков. На пожарной машине Владимир Андреевич проехал в село Юшта и пообщался там с активом добровольной пожарной дружины. У случайно встретившегося на пути местного жителя поинтересовался, как быстро приезжает на вызов пожарная машина. Сельчанин сказал, что пожарные всегда действуют оперативно и долго ждать их не приходится.

В случае необходимости спасатели используют в работе судно на воздушной подушке. Министр МЧС с ветерком прокатился на нем по льду Оки и остался доволен тем, что в Шиловском районе силы и средства МЧС находятся в полной готовности к действию по спасению людей в случае чрезвычайной ситуации.

По словам главы администрации Шиловского района Василия Фомина, среди рыбаков, выходящих на лед, проводится большая профилактическая работа – беседы в ходе рейдов МЧС, напоминания о правилах на стендах возле переправы. Министр Владимир Пучков стал свидетелем того, как в этой работе используется легкомоторная авиация. С самолета были выброшены листовки с правилами оказания первой помощи пострадавшим на льду.

Оставшийся довольным положением дел в Шиловском районе, министр МЧС России Владимир Пучков отправился оттуда в Рыбновский район.

Вячеслав Астафьев

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В мобильном лагере МЧС в Рыбновском районе Владимир Пучков пообщался с личным составом, осмотрел образцы техники, которые используются в зимний период, а также проинспектировал состояние оборудования в мобильных пунктах, образцы которых демонстрировались здесь же. На вооружении рязанского МЧС есть не только мощная снегоуборочная техника, но и быстровозводимые теплые палатки. Они позволяют предельно быстро оборудовать пункты обогрева в любой точке региона, организовать палаточные городки для эвакуации и временного размещения населения, снабдить их всем необходимым. Федеральный министр лично проверил их исправность и готовность к работе.

После осмотра техники состоялось совещание с участием начальника ГУ МЧС России по Рязанской области Сергея Филиппова, заместителя председателя правительства региона Алексея Тюменева, а также офицеров МЧС и должностных лиц различного уровня. Владимир Пучков напомнил всем, что главное в работе спасателей – предупреждение чрезвычайных ситуаций и происшествий.

– В Рязанской области министерством совместно с властями на различных уровнях реализуются новые системы помощи населению в любых чрезвычайных ситуациях. Это касается внедрения новых технологий, методов межведомственного взаимодействия, а также линии связи и системы «Безопасный город», – отметил Владимир Пучков. – Я пообщался с жителями региона, и они очень положительно оценивают действия пожарных и спасателей, поддерживают развитие добровольных пожарных обществ, другие начинания. Мы очень внимательно обсудили различные сценарии действия специальных служб и их принципы взаимодействия с должностными лицами, с населением. Идет активная подготовка к весеннему паводку, в ближайшее время ожидается период плотных снегопадов, когда надо обратить внимание на оперативную расчистку дорог. А весна в Рязанской области, по прогнозам, ожидается ранняя.

Михаил Скрипников