Без изъянов

Областная общественно-политическая газета
15:27 МСК
Вторник
14 февраля 2017 года
№26 (5313)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Сасове Рязанской области есть традиция поздравлять с юбилеем старейших жителей города В регионе действует звание «Ветеран труда Рязанской области» В Рязанской области тушили дачный дом Николай Любимов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской областиНа чемпионате и первенстве Рязанской области по плаванию определились сильнейшиеЗа сутки на дорогах Рязанской области произошло 27 ДТП В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие более 400 старшеклассников из Рязанской области Рязанских водителей просят быть предельно осторожными на дороге Губернатор Рязанской области Олег Ковалев поставил задачу обеспечить оперативную расчистку снега на автодорогах и улицах населенных пунктов регионаРязанские животноводы изучают передовой опыт нижегородских коллег Рязанцев приглашают на «Хоккей в валенках»Вопросы поддержки АПК обсудили сегодня на заседании правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Олег Ковалев заявил об отставке Николай Любимов: Рязанская область – «очень перспективная, очень красивая, с богатым культурным и историческим прошлым, с богатым потенциалом в сфере туризма, промышленно и сельскохозяйственно развитый край»В Рязани определили лучший школьный музей В Рязанской области увеличился размер ежегодной денежной выплаты донорам Трое преступников в масках в Рязани напали на предпринимателя В Рязани столкнулись две иномарки Впервые ребёнок с синдромом Дауна представляет рязанский регион на III Всероссийских «Стартах мечты» В Рязанской области злоумышленники украли 400 метров железнодорожных рельсов Ночью с улиц Рязани вывезли 484 кубометра снега Получить льготные транспортные карты рязанцы могут в отделениях МФЦВ Рязани стартовали три всероссийских педагогических конкурса Огнеборцы в Рязанской области отбивали у огня жилой дом На свалке в Турлатово города Рязани обнаружили концентрированную серную кислоту
Главная страница / Новости Рязани и области
14.02.2017
Просмотров: 189
№26 (5313) |
Первая полоса
Общество
Версия для печати

Без изъянов

Министр МЧС России Владимир Пучков свою рабочую поездку в Рязанскую область начал с посещения Шиловского района
Без изъянов

Вертолет министра МЧС приземлился на площадке возле ледовой переправы у села Юшта. Переправа начала действовать с 10 января 2017 года. Перед началом эксплуатации инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Рязанской области провели техническое освидетельствование объекта.

– В сутки по переправе проезжают до сотни автомобилей, – сказал первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по чрезвычайным ситуациям по Рязанской области Магомет Дарсигов. – Толщину льда мы контролируем регулярно. Сейчас она составляет 48–50 сантиметров. Это вдвое выше нормы и вполне достаточно для того, чтобы выдержать автомобили массой до 3 тонн. Дежурство сотрудников переправы организовано в круглосуточном режиме, имеется все необходимое оборудование для оказания помощи в случае ЧС. Зона выхода на переправу оборудована информационными щитами, на объекте размещены необходимые дорожные знаки. Протяженность ледовой трассы составляет 400 метров, ширина – 15 метров.

Владимир Пучков выслушал пояснения Дарсигова и вышел на лед. Местные рыбаки, увидев подошедшего к ним министра, были несколько обескуражены происходящим, ведь Пучкова в поездке сопровождали с десяток генералов, да еще и федеральные СМИ. Владимир Андреевич по-приятельски поздоровался с любителями зимней рыбалки и стал расспрашивать о том, знают ли они правила безопасного поведения на реке. Экзаменовку рыболовы прошли успешно.

Министр попросил у одного из них удочку и посидел несколько минут над лункой, но клев, по словам рыбаков, сегодня был неактивным, потому что стала меняться погода, а рыба на это чутко реагирует.

Далее министр МЧС осмотрел пункт обогрева, ознакомился с состоянием техники Рязанской областной противопожарной спасательной службы, один из отрядов которой дислоцируется в поселке Шилово, осмотрел пункт обогрева для рыбаков. На пожарной машине Владимир Андреевич проехал в село Юшта и пообщался там с активом добровольной пожарной дружины. У случайно встретившегося на пути местного жителя поинтересовался, как быстро приезжает на вызов пожарная машина. Сельчанин сказал, что пожарные всегда действуют оперативно и долго ждать их не приходится.

В случае необходимости спасатели используют в работе судно на воздушной подушке. Министр МЧС с ветерком прокатился на нем по льду Оки и остался доволен тем, что в Шиловском районе силы и средства МЧС находятся в полной готовности к действию по спасению людей в случае чрезвычайной ситуации.

По словам главы администрации Шиловского района Василия Фомина, среди рыбаков, выходящих на лед, проводится большая профилактическая работа – беседы в ходе рейдов МЧС, напоминания о правилах на стендах возле переправы. Министр Владимир Пучков стал свидетелем того, как в этой работе используется легкомоторная авиация. С самолета были выброшены листовки с правилами оказания первой помощи пострадавшим на льду.

Оставшийся довольным положением дел в Шиловском районе, министр МЧС России Владимир Пучков отправился оттуда в Рыбновский район.

Вячеслав Астафьев

* * *

В мобильном лагере МЧС в Рыбновском районе Владимир Пучков пообщался с личным составом, осмотрел образцы техники, которые используются в зимний период, а также проинспектировал состояние оборудования в мобильных пунктах, образцы которых демонстрировались здесь же. На вооружении рязанского МЧС есть не только мощная снегоуборочная техника, но и быстровозводимые теплые палатки. Они позволяют предельно быстро оборудовать пункты обогрева в любой точке региона, организовать палаточные городки для эвакуации и временного размещения населения, снабдить их всем необходимым. Федеральный министр лично проверил их исправность и готовность к работе.

После осмотра техники состоялось совещание с участием начальника ГУ МЧС России по Рязанской области Сергея Филиппова, заместителя председателя правительства региона Алексея Тюменева, а также офицеров МЧС и должностных лиц различного уровня. Владимир Пучков напомнил всем, что главное в работе спасателей – предупреждение чрезвычайных ситуаций и происшествий.

– В Рязанской области министерством совместно с властями на различных уровнях реализуются новые системы помощи населению в любых чрезвычайных ситуациях. Это касается внедрения новых технологий, методов межведомственного взаимодействия, а также линии связи и системы «Безопасный город», – отметил Владимир Пучков. – Я пообщался с жителями региона, и они очень положительно оценивают действия пожарных и спасателей, поддерживают развитие добровольных пожарных обществ, другие начинания. Мы очень внимательно обсудили различные сценарии действия специальных служб и их принципы взаимодействия с должностными лицами, с населением. Идет активная подготовка к весеннему паводку, в ближайшее время ожидается период плотных снегопадов, когда надо обратить внимание на оперативную расчистку дорог. А весна в Рязанской области, по прогнозам, ожидается ранняя.

Михаил Скрипников

Статья опубликована в номере 26 (5313) от 14 февраля 2017 года
Вести районов
Светлые головы, умелые руки
В Рязани назвали имена лучших молодых профессионалов
Людмила Иванова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Спорт
Самый массовый старт
Около 20 тысяч жителей области приняли участие во Всероссийской гонке «Лыжня России-2017»
Вячеслав Астафьев
Общество
Светлые головы, умелые руки
В Рязани назвали имена лучших молодых профессионалов
Людмила Иванова
Общество
Заплатишь, тогда и за руль
В прошлом году 3925 рязанских должников были ограничены в специальном праве
РВ ТВ
Тренировка спокойствия
Родители школьников сдали ЕГЭ по русскому языку и на себе испытали, каково это – бороться за каждый балл. Оказалось – ничего страшного
Димитрий Соколов
Общество
Запечатленное время
Рязанские архивисты начинают реализацию исследовательского проекта, посвященного 100-летию комсомола
Ирина Сизова
Экономика
Стратегия роста
Инвестиционные проекты реализуются современниками, а отдачу от них могут и должны получать потомки
Юрий Евстифеев
Общество
Важное звено медицины
Самые передовые технологии эффективны тогда, когда есть квалифицированные кадры
Анна Добролежа
РВ ТВ
Фотосессия, полезная для здоровья
Участники, гости, устроители «Лыжни России – 2017» сделали десятки снимков с представителями «Рязанских ведомостей»
Людмила Иванова
Общество
Рязанцы помнят архипастыря
Состоялась презентация книги «В память вечную будет праведник», посвященной жизни и деятельности митрополита Симона (Новикова)
Спорт
Рекорды и польза
Рязанцы перепрыгали многих в скиппинге
Елена Серебрякова
№ 26 (5313) от
14 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
Самый массовый старт
Около 20 тысяч жителей области приняли участие во Всероссийской гонке «Лыжня России-2017»
Без изъянов
Министр МЧС России Владимир Пучков свою рабочую поездку в Рязанскую область начал с посещения Шиловского района
Светлые головы, умелые руки
В Рязани назвали имена лучших молодых профессионалов
Заплатишь, тогда и за руль
В прошлом году 3925 рязанских должников были ограничены в специальном праве
Тренировка спокойствия
Родители школьников сдали ЕГЭ по русскому языку и на себе испытали, каково это – бороться за каждый балл. Оказалось – ничего страшного
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru
Рекламные материалы