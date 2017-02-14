Рязанцев приглашают на «Хоккей в валенках»

В областном центре впервые пройдут спортивно-оздоровительные игры

Дата -19 февраля, место - ледовая площадка Рязанского городского Дворца детского творчества. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Торжественное открытие соревнований состоится в 10.00. В программе игр эстафета «Хоккей с мячом – забей в ворота», метание валенка, «плюшки наперегонки», а также конкурс на лучшее дизайнерское оформление валенка.

В состав команды входит 8 человек – 5 полевых игроков, вратарь, и 2 запасных игрока. Главное условие допуска – игра в валенках. К участию в соревнованиях приглашаются все желающие. Состязания пройдут в двух возрастных группах: 11-18 лет, и 18 лет и старше. При этом, в оргкомитете игр заявляют о том, что в регламент проведения мероприятия могут вноситься изменения; также может быть ограничено количество команд-участников.

Оргкомитет игр принимает заявки на участие до 12.00 17 февраля по телефону: +7 (953) 743-02-16.

Зрителями на играх могут быть все рязанцы.