В Рязанской области тушили дачный дом

Как сообщает сайт главного управления МЧС России, вчера в 23.15 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в селе Кирицы Спасского района. В результате пожара был поврежден дачный дом. Человеческих жертв нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 4 человек личного состава Государственной противопожарной службы, 1 единица техники и 2 человека ведомственной пожарной охраны санатория «Кирицы».