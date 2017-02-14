Огнеборцы в Рязанской области отбивали у огня жилой дом

Пожар в селе Вялсы Сасовского района произошел вчера вечером. Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сообщение о нем поступило на пульт дежурного «01» в 20.15. Огонь полностью уничтожил деревянный жилой дом, люди не пострадали. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб.

На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы.