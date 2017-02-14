Рязанских водителей просят быть предельно осторожными на дороге

Обращение публикует сайт УМВД России по области. В связи со сложными погодными условиями на дорогах региона водителей просят быть предельно осторожными. Во время автомобильного движения соблюдать дистанцию, боковой интервал, уступать дорогу снегоуборочной технике, а также по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Автомобилистам, попавшим в ДТП или иную нештатную ситуацию на Рязанских дорогах, можно обратиться в дежурную часть Управления ГИБДД по телефону (4912) 27-50-70. Если вы попали в ДТП в областном центре, телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД – (4912) 46-30-40.