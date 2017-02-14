Ночью с улиц Рязани вывезли 484 кубометра снега

В уборке города ночью была задействована 71 единица техники, сообщает сайт администрации города. Снег вывозили с Первомайского проспекта, улиц Николодворянской, Полонского, Радищева, улицы и площади Ленина, улицы и площади Соборной, работы велись в каждом районе областного центра.

Сегодня город убирают с помощью 21 единицы снегоуборочной техники, в уборке тротуаров, остановок общественного транспорта, парков и скверов задействовано 5 тракторов, 4 погрузчика, 16 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Всего с начала зимы с улиц города вывезли 117 435 кубометров снега.