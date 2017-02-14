В Рязанской области увеличился размер ежегодной денежной выплаты донорам

Как сообщает сайт регионального министерства социальной защиты населения, с 1 февраля ежегодная денежная выплата тем, кто награжден нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», проиндексирована на 5,4% и составляет 13 041,14 рубля.

Напомним, что, в соответствии с законодательством, выплата осуществляется один раз в год в полном размере до 1 апреля текущего года. Денежные средства перечисляются согласно способу, указанному заявителем при первичном обращении в районный отдел социальной защиты населения (либо на счет, открытый в кредитной организации, либо на почтовое отделение связи по месту жительства). В прошлом году меру социальной поддержки получили 3 356 почетных доноров Рязанской области.

Информацию о порядке и условиях назначения ежегодной выплаты и о документах, подтверждающих право на ее назначение, можно получить в районном отделе социальной защиты населения по месту жительства или по единому социальному телефону: 8 (4912) 513-600.