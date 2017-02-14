Трое преступников в масках в Рязани напали на предпринимателя

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратился 44-летний житель Рязани, который сообщил, что рано утром в подъезде дома, где он проживает, на него напали трое злоумышленников в масках. Они брызнули ему в лицо из газового баллончика и вырвали у него из рук сумку с личными документами.

Полицейские выяснили, что злоумышленники поджидали предпринимателя в тот день и час, когда он собрался отвезти своим деловым партнерам крупную сумму денег. Однако деньги мужчина спрятал в одежде, а преступникам досталась только сумка с личными документами пострадавшего.

Полицейские тщательно обследовали подъезд, в котором произошло преступление, и близлежащую территорию. Участковый уполномоченный полиции обнаружил у дома, расположенного на расстоянии более полукилометра от места преступления, пакет, в котором заметил черные маски. Он сообщил о находке своим коллегам из уголовного розыска. Маски направили эксперту-криминалисту, который «снял» с них пробы ДНК. Анализ генетических материалов, собранных с масок, с помощью автоматизированных специальных баз криминалистического учета выдал совпадения одной из проб с ДНК. Она принадлежала 22-летнему жителю соседнего региона. В ходе проверки выяснилось, что этот мужчина уже некоторое время проживает в Рязани. Вскоре оперативники разыскали и задержали его. Было установлено, что вместе с двумя приятелями – жителями Рязани 22 и 20 лет – он причастен к разбойному нападению. Злоумышленников задержали. Выяснилось, что сведения о планах предпринимателя они могли получить от одного из родственников пострадавшего.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемых взяли под стражу.