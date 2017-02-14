На свалке в Турлатово города Рязани обнаружили концентрированную серную кислоту

Возбуждено уголовное дело

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, по факту работы по обращению с опасными отходами, повлекшими за собой загрязнение окружающей среды, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

По данным следствия, с декабря прошлого по январь этого года на промплощадке в районе Турлатово города Рязани, в нарушение требований экологического законодательства, размещена концентрированная серная кислота, относящаяся к 2 классу опасности, что повлекло загрязнение почвы и ее деградацию, при которой почва уже не может выполнять свои экологические функции.

Расследование уголовного дела продолжается.