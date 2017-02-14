Впервые ребёнок с синдромом Дауна представляет рязанский регион на III Всероссийских «Стартах мечты»

«Старты мечты» – ежегодные соревнования для участников программы терапевтического спорта «Лыжи мечты». В этом сезоне благодаря проекту «Социальная адаптация и реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья с помощью горных лыж по программе «Лыжи мечты», который реализует Рязанская региональная общественная организация «Добрые сердца», дети с синдромом Дауна могут получать этот вид комплексной реабилитации на базе спортивно-развлекательного комплекса «Семёно-Оленинский».

«Мы рады и болеем за Соню Мазурову и её инструктора Евгения Горцовского, которые сейчас находятся в Тюмени, – говорит координатор программы «Лыжи мечты» в Рязанской области Светлана Морозова. – И неважно, какое место они займут в итоге, ведь само участие в подобных соревнованиях детей с ограниченными возможностями здоровья уже победа».

Фото предоставлено рязанской региональной общественной организацией «Добрые сердца»