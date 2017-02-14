В Рязанской области злоумышленники украли 400 метров железнодорожных рельсов

К участковому уполномоченному полиции обратился один из жителей поселка Болонь, сообщает сайт УМВД России по области. Мужчина заметил в лесу подозрительный автомобиль. Он стоял в чаще у развилки, от которой дорога вела к торфоразработкам. На зиму разработки закрыты, поэтому житель сообщил об этом полицейскому.

На торфоразработках установлено специальное оборудование, от места разработки к предприятию ведет узкоколейная грузовая железная дорога - все эти объекты могли привлечь злоумышленников, поэтому участковый полицейский привлек к проверке своих коллег.

Стражи правопорядка предположили, что автомобиль на развилке – «дозорный» - он должен предупредить тех, кто находится в лесу об опасности. Поэтому второй автомобиль с полицейскими должен был быстро проехать к торфоразработкам и пресечь возможное бегство.

План полицейских удался. На месте преступления были задержаны жители Московской области – 47 и 35-ти лет. Они приехали на двух внедорожниках, привезли с собой инструменты и демонтировали рельсы грузового железнодорожного пути. Металлические изделия распиливались на фрагменты, которые можно было погрузить в автомобили. Часть похищенного уже погрузили в авто.

Позже в Московской области по месту жительства одного из злоумышленников в надворной постройке полицейские обнаружили фрагменты ранее похищенных рельсов. По предварительной информации, злоумышленники в этом году более 10 раз приезжали в лес к торфоразработкам. Были похищены рельсы с 400 метров железнодорожного пути. Злоумышленники орудовали в чаще леса, выбирали морозные дни.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет.