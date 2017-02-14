Вопросы поддержки АПК обсудили сегодня на заседании правительства Рязанской области

Заседание провел губернатор Олег Ковалев

В работе приняли участие федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, председатель областной Думы Аркадий Фомин, депутаты регионального законодательного собрания, руководители территориальных органов федеральных органов власти, региональных министерств и ведомств, администрации Рязани.

На заседании регионального Правительства был внесен ряд изменений в областные законы и нормативно-правовые акты в целях приведения их в соответствие с федеральным законодательством. Речь шла о задачах в сферах социальной защиты, в том числе по поддержке льготных категорий населения, образования и здравоохранения, о повышении эффективности управления муниципальными финансами, улучшении работы в секторе природопользования и охраны окружающей среды, об организации деятельности региональной Общественной палаты.

Источник: сайт правительства Рязанской области